Почти двадцать рейсов задержали в аэропорту Астаны после пожара

После пожара аэропорт Астаны продолжает принимать прилетающие рейсы, однако рейсы из столицы по нескольким направлениям задерживают, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Пожар, который произошел сегодня утром, прокомментировали в Международном аэропорту Астаны.

"27 февраля в 07:50 поступило сообщение о пожаре из коммутационного узла международного аэропорта Астаны. В 08:24 пожар был полностью локализован.

Из-за сильного дыма при тушении пожара все пассажиры терминала аэропорта были эвакуированы в безопасное место.

В противопожарной работе задействовано 20 единиц основной техники, 3 единицы спецтехники и 58 человек", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Несмотря на это, международный аэропорт Астаны продолжает принимать прилетающие рейсы.

Однако 18 рейсов из Астаны задерживаются на вылет:

КС205 Астана-Дубай

DV702 Астана-Шымкент

КС 952 Астана-Алматы

IQ389 Астана-Жезказган

КС 7052 Астана –Алматы

DV783 Астана-Оскемен

КС 313 Астана-Актау

ТК 357 Астана-Стамбул

DV 747 Астана-Павлодар

КС7341 Астана-Костанай

DV821 Астана-Пулково

КС 852 Астана-Алматы

КС7315 Астана – Кызылорда

Lo196 Астана-Варшава

IQ367Астана - Костанай

DV716 Астана-Шымкент

IQ437 Астана-Петропавловск

КС345 Астана-Оскемен

"Точное время вылета задержанных рейсов неизвестно. Дополнительную информацию сообщим после урегулирования ситуации.

Приносим извинения нашим пассажирам за неудобства. Пассажирам администрация международного аэропорта Астаны раздает воду и напитки. В ближайшее время администрация будет обеспечивать пассажиров закусками", - добавили в аэропорту.

Ранее сообщалось о том, что утром людей эвакуировали из аэропорта Астаны - здесь произошло возгорание в электрощитовой терминала.