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Почти двадцать рейсов задержали в аэропорту Астаны после пожара

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Самолет на взлетной полосе
Самолет. Иллюстративное фото: picture Alliance/Getty Images

После пожара аэропорт Астаны продолжает принимать прилетающие рейсы, однако рейсы из столицы по нескольким направлениям задерживают, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Пожар, который произошел сегодня утром, прокомментировали в Международном аэропорту Астаны.

"27 февраля в 07:50 поступило сообщение о пожаре из коммутационного узла международного аэропорта Астаны. В 08:24 пожар был полностью локализован.

Из-за сильного дыма при тушении пожара все пассажиры терминала аэропорта были эвакуированы в безопасное место.

В противопожарной работе задействовано 20 единиц основной техники, 3 единицы спецтехники и 58 человек", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Несмотря на это, международный аэропорт Астаны продолжает принимать прилетающие рейсы.

Однако 18 рейсов из Астаны задерживаются на вылет:

  • КС205 Астана-Дубай
  • DV702 Астана-Шымкент
  • КС 952 Астана-Алматы
  • IQ389 Астана-Жезказган
  • КС 7052 Астана –Алматы
  • DV783 Астана-Оскемен
  • КС 313 Астана-Актау
  • ТК 357 Астана-Стамбул
  • DV 747 Астана-Павлодар
  • КС7341 Астана-Костанай
  • DV821 Астана-Пулково
  • КС 852 Астана-Алматы
  • КС7315 Астана – Кызылорда
  • Lo196 Астана-Варшава
  • IQ367Астана - Костанай
  • DV716 Астана-Шымкент
  • IQ437 Астана-Петропавловск
  • КС345 Астана-Оскемен

"Точное время вылета задержанных рейсов неизвестно. Дополнительную информацию сообщим после урегулирования ситуации.

Приносим извинения нашим пассажирам за неудобства. Пассажирам администрация международного аэропорта Астаны раздает воду и напитки. В ближайшее время администрация будет обеспечивать пассажиров закусками", - добавили в аэропорту.

Ранее сообщалось о том, что утром людей эвакуировали из аэропорта Астаны - здесь произошло возгорание в электрощитовой терминала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063197-pochti-dvadtsat-reysov-zaderzhali-v-aeroportu-astany-posle-pozhara/

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