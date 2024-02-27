Почти двадцать рейсов задержали в аэропорту Астаны после пожара
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После пожара аэропорт Астаны продолжает принимать прилетающие рейсы, однако рейсы из столицы по нескольким направлениям задерживают, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Пожар, который произошел сегодня утром, прокомментировали в Международном аэропорту Астаны.
"27 февраля в 07:50 поступило сообщение о пожаре из коммутационного узла международного аэропорта Астаны. В 08:24 пожар был полностью локализован.
Из-за сильного дыма при тушении пожара все пассажиры терминала аэропорта были эвакуированы в безопасное место.
В противопожарной работе задействовано 20 единиц основной техники, 3 единицы спецтехники и 58 человек", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Несмотря на это, международный аэропорт Астаны продолжает принимать прилетающие рейсы.
Однако 18 рейсов из Астаны задерживаются на вылет:
- КС205 Астана-Дубай
- DV702 Астана-Шымкент
- КС 952 Астана-Алматы
- IQ389 Астана-Жезказган
- КС 7052 Астана –Алматы
- DV783 Астана-Оскемен
- КС 313 Астана-Актау
- ТК 357 Астана-Стамбул
- DV 747 Астана-Павлодар
- КС7341 Астана-Костанай
- DV821 Астана-Пулково
- КС 852 Астана-Алматы
- КС7315 Астана – Кызылорда
- Lo196 Астана-Варшава
- IQ367Астана - Костанай
- DV716 Астана-Шымкент
- IQ437 Астана-Петропавловск
- КС345 Астана-Оскемен
"Точное время вылета задержанных рейсов неизвестно. Дополнительную информацию сообщим после урегулирования ситуации.
Приносим извинения нашим пассажирам за неудобства. Пассажирам администрация международного аэропорта Астаны раздает воду и напитки. В ближайшее время администрация будет обеспечивать пассажиров закусками", - добавили в аэропорту.
Ранее сообщалось о том, что утром людей эвакуировали из аэропорта Астаны - здесь произошло возгорание в электрощитовой терминала.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063197-pochti-dvadtsat-reysov-zaderzhali-v-aeroportu-astany-posle-pozhara/