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Людей эвакуировали из аэропорта Астаны

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Эвакуация людей в аэропорту Астаны
Эвакуация людей в аэропорту Астаны. Фото: пресс-служба МЧС РК

Во вторник, 27 февраля, утром людей эвакуировали из аэропорта Астаны - здесь произошло возгорание в электрощитовой терминала, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"На пульт 112 поступило сообщение о возгорании в электрощитовой терминала международного аэропорта Астаны.

По внешним признакам в галерее между терминалами №1 и №2 сильное задымление, проводится эвакуация", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что происходило горение 10-15 квадратных метров электрокабелей в серверной терминала №2.

В 08:24, по информации МЧС, пожар в аэропорту Астаны ликвидирован.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Напомним, вчера, 26 февраля, в Караганде случился пожар на машиностроительном заводе им. Пархоменко – загорелась деревянная обрешетка кровли цеха. ЧП обошлось без пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2063158-lyudey-evakuiruyut-iz-aeroporta-astany/

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