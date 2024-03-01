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Повлияла ли смена часового пояса на расписание школьников, рассказали в Минпросвещения

Опубликовано:

Школьный класс
Школа. Иллюстративное фото: Natalia Bodrova / Getty Images

Перевод часов в Казахстане не повлияет на расписание занятий школьников: работа учебных заведений продолжается в штатном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В пресс-службе министерства сообщили, что время работы дошкольных организаций образования, занятия в организациях среднего, технического и профессионального образования находятся в компетенции местных исполнительных органов.

"По информации управлений образования регионов, занятия начинаются в соответствии с утвержденным действующим расписанием: занятия продолжатся в штатном режиме без изменений", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, для оптимальной организации учебного процесса, управлениям образования областей и мегаполисов Казахстана министерством даны рекомендации по проведению разъяснительной работы среди педагогов, родителей и учеников по вопросу изменения порядка учета времени с 1 марта.

Напомним, в середине февраля на брифинге в правительстве глава Минпросвещения Гани Бейсембаев заявил, что акиматы областей вправе самостоятельно пересмотреть время начала учебы в школах при необходимости.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Тогда же сообщилось о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым этой ночью жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетісу и Ұлытау перевели время на час назад.

Таким образом, с 1 марта на территории страны действует единый часовой пояс UTC +5.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063987-povliyala-li-smena-chasovogo-poyasa-na-raspisanie-shkolnikov-rasskazali-v-minprosvescheniya/

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