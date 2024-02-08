Аэропорт Астаны перестанет обслуживать ночные рейсы с 1 мая

С 1 мая аэропорт Астаны будет закрыт для приема и выпуска самолетов из-за капитального ремонта взлетно-посадочной полосы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"С 1 мая 2024 года и до окончания ремонта, в период с 22:00 до 6:00 местного времени, аэродром столичного аэропорта будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов.

Ежедневно в столичном аэропорту обслуживаются более 200 рейсов. Из них ночных рейсов около 100. Данные рейсы будут перенесены на дневное время суток", – говорится в сообщении.

В связи с чем столичный аэропорт сообщает об изменении расписания определенных рейсов авиакомпаний, выполняемых из/в Астану.

"Просим пассажиров заранее скорректировать даты своих поездок и использовать все доступные источники информации, такие как справочные службы авиакомпаний, приложения и службы аэропорта, а также присланные авиакомпаниями уведомления", – добавили в воздушной гавани.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала мая в аэропорту Астаны введут ограничения в связи с проведением капитального ремонта взлетно-посадочной полосы.

В связи с этим в КГА рекомендовали пассажирам уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.

Согласно информации на официальном сайте столичного аэропорта, аэропорт Астаны был основан в 1931 году, за все время своего существования достиг возможности обслуживания всех типов воздушных судов без ограничения в любую погоду.

Воздушная гавань ежесуточно встречает и выпускает до 200 рейсов, ежемесячно – более 2 000 рейсов на вылет.