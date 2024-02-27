Население Астаны вырастет до 2,3 млн человек к 2035 году, заявил Байбазаров

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства озвучил новый прогноз по численности населения Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Байбазаров представил Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы.

В рамках этого плана он озвучил прогноз по численности населения столицы.

"За 10 лет население столицы увеличилось на 46%. По прогнозным данным, к 2035 году в Астане будут проживать 2,3 млн человек", - сказал министр.

Кроме того, глава МНЭ также озвучил цифры, сколько человек ежедневно заезжают в Астану из области.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, высказываясь о росте численности населения столицы, заявил, что это объяснимо, но может негативно сказаться на рынке труда.

По информации Бюро национальной статистики, численность населения Астаны на 1 января 2024 года составила 1 430 136 человека.

Напомним, в ноябре прошлого года казахстанцам стал доступен для обсуждения проект генплана Астаны до 2035 года. Согласно документу, население столицы может достигнуть почти 2,3 млн человек.

При этом в октябре Бюро нацстатистики заявило, что в Астане количество горожан за 12 лет возросло в два раза.

В конце июня 2023 года аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В конце лета экс-глава Минтруда и нынешний зампремьера Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. Также она сообщила, кому могут ограничить въезд в столицу.

Кроме того, Тамара Дуйсенова разъяснила, какие нормы в части миграции хотят усилить в столице.

Осенью мажилис разработал проект правил регулирования миграции в столице.