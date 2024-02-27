Сколько человек ежедневно заезжают в Астану из области, рассказали в МНЭ

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства рассказал, как будут решать проблему перенаселенности Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Миннацэкономики Нурлан Байбазаров сегодня сообщил, что за последние 10 лет население Астаны увеличилось на 46 процентов.

"Ежедневная маятниковая миграция из населенных пунктов астанинской агломерации в столицу составляет более 200 тыс. человек и 30 тыс. автомобилей. В этой связи в столице наблюдается ряд проблем, ведущих к увеличению нагрузок на все виды инфраструктуры, разрастанию окраин города, отсутствию удобной транспортной системы и дефициту социальных объектов", – заявил он.

В рамках территориального развития агломерации планируется разработка единой градостроительной политики и установление административных границ населенных пунктов.

"Для обеспечения дополнительными объектами социальной инфраструктуры в Косшы будут построены школа на 1200 мест, детский сад на 280 мест и многопрофильная больница на 350 коек.

В столице за счет собственных средств инвесторов планируется строительство горно-технического колледжа на 900 студентов и детского реабилитационного центра", – сказал Нурлан Байбазаров.

Сегодня также премьер Олжас Бектенов отметил, что усиленная миграция граждан в Астану сказывается на рынке труда, способствует росту безработицы в области. По его словам, предстоит проделать значительную работу для решения этих проблем.

Добавим, по данным на сайте Бюро нацстатистики, численность населения Астаны на 1 января 2024 года составила 1 430 136 человек.

Ограничение въезда в Астану

В конце июня прошлого года аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В августе 2023 года в ДП Астаны рассказали, могут ли иностранцам запретить въезд в столицу на фоне дефицита воды. Но позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Однако конкретные предложения пока не озвучены.

В конце лета Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. Также она сообщила, кому могут ограничить въезд в столицу.

В октябре прошлого года столичный маслихат разработал проект правил регулирования миграции в столице.