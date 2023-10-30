Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Численность населения Астаны увеличилась в два раза за 12 лет

Опубликовано:

Осень в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В ряде регионов Казахстана наблюдается увеличение численности городского населения. Например, в Астане количество горожан за 12 лет возросло в 2 раза, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Бюро нацстатистики в Telegram-канале сообщило, что согласно итогам переписи доля жителей городов увеличилась с 56,1% до 61,2%. Наряду с этим, соответственно, сельское население уменьшилось с 43,9% до 38,8%.

В целом рост численности жителей городов составил более 2,7 млн человек.

За минувшие 12 лет наибольший прирост городского населения отмечался в:

  • Актюбинской области;
  • Атырауской области;
  • ЗКО;
  • Кызылординской области;
  • Мангистауской области;
  • Туркестанской области.

Наиболее урбанизированный регион – Карагандинская область. Там 80% населения, то есть более 1 млн людей, являются горожанами.

Что касается городов республиканского значения, в Астане на момент переписи 12 лет назад проживало 1,23 млн человек, с тех пор показатель вырос в 2 раза.

В Алматы численность составила 2,03 млн человек, за эти годы жителей мегаполиса стало больше на 580,6 тыс. человек.

Население Шымкента составляло 1,1 млн жителей, а сейчас выросло на 381,6 тыс. человек.

Добавим, сегодня стало известно, что Бюро национальной статистики приступило к публикации окончательных итогов "Переписи населения 2021 года".

Так, с прошлой переписи 2009 года население Казахстана выросло на 20%. По состоянию на 1 сентября 2021 года численность составила 19 186 015 человек. В Алматы, Алматинской и Туркестанской областях население превысило 2 млн человек.

Ограничение въезда в Астану

По информации Бюро нацстатистики, численность населения города Астаны на 1 сентября 2023 года составила 1 402 002 человека.

В конце июня аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В августе начальник УМС ДП города Астаны Ербол Махметов рассказал, могут ли иностранцам запретить въезд в столицу на фоне дефицита воды. Но позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Однако конкретные предложения пока не озвучены.

В конце лета экс-глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. Также она сообщила, кому могут ограничить въезд в столицу.

Кроме того, Тамара Дуйсенова рассказала, какие нормы в части миграции хотят усилить в столице.

Недавно столичный маслихат разработал проект правил регулирования миграции в столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043159-chislennost-naseleniya-astany-uvelichilas-v-dva-raza-za-12-let/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.