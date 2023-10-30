Численность населения Астаны увеличилась в два раза за 12 лет

В ряде регионов Казахстана наблюдается увеличение численности городского населения. Например, в Астане количество горожан за 12 лет возросло в 2 раза, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Бюро нацстатистики в Telegram-канале сообщило, что согласно итогам переписи доля жителей городов увеличилась с 56,1% до 61,2%. Наряду с этим, соответственно, сельское население уменьшилось с 43,9% до 38,8%.

В целом рост численности жителей городов составил более 2,7 млн человек.

За минувшие 12 лет наибольший прирост городского населения отмечался в:

Актюбинской области;

Атырауской области;

ЗКО;

Кызылординской области;

Мангистауской области;

Туркестанской области.

Наиболее урбанизированный регион – Карагандинская область. Там 80% населения, то есть более 1 млн людей, являются горожанами.

Что касается городов республиканского значения, в Астане на момент переписи 12 лет назад проживало 1,23 млн человек, с тех пор показатель вырос в 2 раза.

В Алматы численность составила 2,03 млн человек, за эти годы жителей мегаполиса стало больше на 580,6 тыс. человек.

Население Шымкента составляло 1,1 млн жителей, а сейчас выросло на 381,6 тыс. человек.

Добавим, сегодня стало известно, что Бюро национальной статистики приступило к публикации окончательных итогов "Переписи населения 2021 года".

Так, с прошлой переписи 2009 года население Казахстана выросло на 20%. По состоянию на 1 сентября 2021 года численность составила 19 186 015 человек. В Алматы, Алматинской и Туркестанской областях население превысило 2 млн человек.

Ограничение въезда в Астану

По информации Бюро нацстатистики, численность населения города Астаны на 1 сентября 2023 года составила 1 402 002 человека.

В конце июня аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В августе начальник УМС ДП города Астаны Ербол Махметов рассказал, могут ли иностранцам запретить въезд в столицу на фоне дефицита воды. Но позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Однако конкретные предложения пока не озвучены.

В конце лета экс-глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. Также она сообщила, кому могут ограничить въезд в столицу.

Кроме того, Тамара Дуйсенова рассказала, какие нормы в части миграции хотят усилить в столице.

Недавно столичный маслихат разработал проект правил регулирования миграции в столице.