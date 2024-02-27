Бектенов о росте населения Астаны: Люди переезжают ближе к столице - это можно понять

На заседании кабмина Олжас Бектенов провел голосование за комплексный план развития Астанинской агломерации - он должен решить проблемы, вызванные миграцией в столицу, передает корреспондент NUR.KZ.

"Основными проблемами агломерации являются резкий рост численности населения в пригородах и ежедневная маятниковая миграция в столицу и обратно. Это значительно увеличивает нагрузку на всю инфраструктуру Астаны, ее экологию и безопасность.

Люди переезжают жить ближе к столице - это понять можно. Однако, такая миграция сказывается на рынке труда, способствует росту безработицы в области, поэтому предстоит проделать значительную работу для решения данных проблем.

Представленный комплексный план станет основным программным документом в этом направлении. В пригородных селах немало и своих проблем, это водоснабжение, водоотведение, стабильное электроснабжение, состояние дорог. Поэтому считаю, что реализация плана должна решить и такие же наболевшие вопросы», - заявил Бектенов.

По его мнению, в пригородах столицы нужно открывать больше рабочих мест - это сгладит дисбаланс между уровнем жизни в столице и ближайших населенных пунктах.

Также каждому из 45 населенных пунктов возле Астаны, как заявил премьер, нужно придать свою экономическую специфику - тогда села будут обеспечены продуктами животноводства, растениеводства, стройматериалами и т.д.

"До сих пор не решен вопрос создания продовольственного пояса вокруг столицы - это надо признать. Его можно создавать, в том числе и в данных населенных пунктах", - добавил Бектенов.

Проект комплексного плана развития Астанинской агломерации он выставил на голосование - решением правительства, план был принят.

Осенью Бюро Нацстатистики отмечало, что численность населения Астаны увеличилась в два раза за 12 лет. В 2011 году в городе проживало 1,23 млн человек, с тех пор показатель вырос почти до 2,5 млн человек.

Также ранее среди казахстанцев обсуждался вопрос касательно запрета въезда в столицу в связи с увеличением числа населения. Глава города поставил точку в нем.

"Мы - унитарное государство, таких вопросов мы не можем задавать – закрыть въезд в столицу. Это столица для всех казахстанцев, и они имеют право сюда приехать", - подчеркивал Касымбек.

Он также отмечал, что рост населения столицы оказывает нагрузку на инфраструктуру, которая оказалась не совсем готовой к такому количеству жителей.