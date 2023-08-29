"Нельзя чтобы люди жили в гаражах": Дуйсенова об усилении контроля миграции в Астану

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-премьер-министр и министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова на пресс-конференции в Астане рассказала, какие нормы в части миграции хотят усилить в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова отметила, что никаких ограничений по прибытию-убытию казахстанцев в столицу нет и не будет.

Ограничения, по ее словам, могут коснуться лишь тех, кто сдает нежилые помещения другим гражданам.

"Есть предложение рабочей группы о повышении ответственности лиц, которые сдают в аренду нежилое помещение для лиц, которые прибывают из других регионов для проживания. И часто у этих людей возникают проблемы по получению медуслуг в первую очередь, – это основное, что нужно, – и второе – по посещению школы.

Ограничения будут ставиться только к тем, кто будут сдавать нежилые помещения. Остальные все: жилье, квартиры, дачные участки, они как были, так и будут оставаться. То есть мы должны же с вами выполнять законы Казахстана, и каждый, кто будет прибывать и проживать, должны иметь соответствующие условия для проживания", – заявила вице-премьер.

Также, как отметила Дуйсенова, если приезжие арендуют нежилые помещения, они нарушают правила регистрации.

"То есть, если человек сдает нежилое помещение, гараж (например – прим. ред.), люди живут и в таких условиях, их там не регистрируют. Потом у них возникают трудности с получением соцпомощи. И вот предлагается для того, кто сдает нежилые помещения, усилить ответственность.

Нельзя чтобы люди жили в гаражах. Это не соответствует санитарным нормам, в том числе. Таких фактов стало много. МВД предлагает такую норму, и удвоить размер штрафов.

Например, если человеку сдали нежилое помещение, штраф увеличить (для арендодателя – прим. ред.) с 15 МРП до 30 МРП (с 51,7 тыс. тенге до 103,5 тыс. тенге – прим. ред.). Рассматривают такое предложение. Окончательного решения нет. До декабря еще будут рассматриваться предложения акимата, НПО и министерств", – пояснила министр.

Напомним, сегодня Тамара Дуйсенова рассказывала, почему возник вопрос ограничения миграции в Астану. По ее словам, сейчас в Астане проживает более 1 млн человек, тогда как ранее население города составляло всего 300 тыс. человек.

"Если в будущем будет создаваться инфраструктура, в частности, социальная инфраструктура, то тогда можно будет говорить о свободной миграции. Но пока мы вынуждены ставить вопрос об ограничении. На сегодняшний день, с учетом общей инфраструктуры, я считаю это решение правильным", – заявила она утром.

По ее словам, соответствующий законопроект готовит акимат Астаны.

Однако позже она уточнила, что никаких ограничений по самому прибытию нет, но если человек собирается проживать в столице, он должен быть официально зарегистрирован.

Ограничение въезда в Астану

Добавим, что в конце июня аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В середине августа начальник УМС ДП города Астаны Ербол Махметов рассказал, могут ли иностранцам запретить въезд в столицу на фоне дефицита воды. Но позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Однако конкретные предложения пока не озвучены.

При этом в январе этого года глава государства в ходе совещания по вопросам развития столицы отмечал, что население Астаны может достичь двух миллионов человек уже к 2030 году, через 7 лет.

Он подчеркивал, что в настоящее время важно заниматься развитием инженерной инфраструктуры города, чтобы удовлетворить потребности астанчан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034507-ogranicheniy-net-no-lyudi-ne-dolzhny-zhit-v-garazhe-duysenova-ob-usilenii-kontrolya-migratsii-v-astanu/