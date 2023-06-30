Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Могут ли ограничить миграцию в Астану, рассказал аким столицы

Опубликовано:

Люди на улице в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня на брифинге СЦК рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города, передает корреспондент NUR.KZ.

Как напомнили журналисты, ранее высказывалось мнение, что Астана не резиновая и якобы нужно ограничить бесконтрольный переезд казахстанцев в столицу. В связи с этим они поинтересовались, нужно ли вводить какие-то ограничения для миграции в Астану.

"Я ни разу не высказывал такого мнения о том, что город не резиновый и так далее. Мое мнение – это столица, и мы унитарное государство, и если жители регионов хотят переехать, то нет этому никаких ограничений и не будет", – заявил в ответ Женис Касымбек.

Между тем, по его словам, город должен быть готов принять людей.

"Столько людей переезжают, и чтобы принять их, Астана должна подготовить инфраструктуру – инженерные сети и соцобъекты должны быть. Правильно? Люди переезжают – нехватка ученических мест, школ. Люди переезжают – не хватает соцобъектов, не решен полностью вопрос обеспечения теплом, водой.

В этой ситуации надо решать такие вопросы в ускоренном порядке. Но в целом миграционные процессы будут. Урбанизация – это глобальный тренд, все равно это будет. В Астану, Алматы, Шымкент и другие крупные города люди будут переезжать. Я говорил, что, по прогнозам, к 2030 году население города достигнет 2 млн человек", – резюмировал аким Астаны.

По данным Бюро нацстатистики, численность населения Астаны на 1 мая 2023 года составила 1 371 309 человек.

Сальдо миграции в январе-апреле 2023 года положительное и составило 9076 человек (в январе-апреле 2022 года – 10354 человека), в том числе во внешней миграции – 391 (54 человека), во внутренней – 8685 человек (10300 человек).

Сальдо миграции, согласно информации из Демографического энциклопедического словаря, – это разность между числом прибывших на какую-либо территорию и числом выбывших из нее за определенный срок.

Также напомним, что в середине июня аким астаны отчитывался президенту Казахстана о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Президенту сообщили о развитии жилых массивов, сносе аварийного ветхого жилья, строительстве социальных объектов, завершении долгостроев, поддержке малого и среднего бизнеса, создании рабочих мест, а также благоустройстве города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026966-mogut-li-ogranichit-migratsiyu-v-astanu-rasskazal-akim-stolitsy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.