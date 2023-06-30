Могут ли ограничить миграцию в Астану, рассказал аким столицы

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня на брифинге СЦК рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города, передает корреспондент NUR.KZ.

Как напомнили журналисты, ранее высказывалось мнение, что Астана не резиновая и якобы нужно ограничить бесконтрольный переезд казахстанцев в столицу. В связи с этим они поинтересовались, нужно ли вводить какие-то ограничения для миграции в Астану.

"Я ни разу не высказывал такого мнения о том, что город не резиновый и так далее. Мое мнение – это столица, и мы унитарное государство, и если жители регионов хотят переехать, то нет этому никаких ограничений и не будет", – заявил в ответ Женис Касымбек.

Между тем, по его словам, город должен быть готов принять людей.

"Столько людей переезжают, и чтобы принять их, Астана должна подготовить инфраструктуру – инженерные сети и соцобъекты должны быть. Правильно? Люди переезжают – нехватка ученических мест, школ. Люди переезжают – не хватает соцобъектов, не решен полностью вопрос обеспечения теплом, водой.

В этой ситуации надо решать такие вопросы в ускоренном порядке. Но в целом миграционные процессы будут. Урбанизация – это глобальный тренд, все равно это будет. В Астану, Алматы, Шымкент и другие крупные города люди будут переезжать. Я говорил, что, по прогнозам, к 2030 году население города достигнет 2 млн человек", – резюмировал аким Астаны.

По данным Бюро нацстатистики, численность населения Астаны на 1 мая 2023 года составила 1 371 309 человек.

Сальдо миграции в январе-апреле 2023 года положительное и составило 9076 человек (в январе-апреле 2022 года – 10354 человека), в том числе во внешней миграции – 391 (54 человека), во внутренней – 8685 человек (10300 человек).

Сальдо миграции, согласно информации из Демографического энциклопедического словаря, – это разность между числом прибывших на какую-либо территорию и числом выбывших из нее за определенный срок.

Также напомним, что в середине июня аким астаны отчитывался президенту Казахстана о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Президенту сообщили о развитии жилых массивов, сносе аварийного ветхого жилья, строительстве социальных объектов, завершении долгостроев, поддержке малого и среднего бизнеса, создании рабочих мест, а также благоустройстве города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026966-mogut-li-ogranichit-migratsiyu-v-astanu-rasskazal-akim-stolitsy/