Новые правила регулирования миграции в Астану предложили в маслихате

Маслихат Астаны разработал проект правил регулирования миграции в столице – он находится на публичном обсуждении до 7 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на "Открытые НПА".

Согласно предлагаемому проекту, мониторинг миграции в Астане осуществляют с учетом ее влияния на социально-экономическое, демографическое, культурное развития в городе, а также на экологию.

"Для регулирования миграционных процессов в городе Астане Государственное учреждение "Управление занятости и социальной защиты города Астаны" (далее – управление) вносит предложения в уполномоченный орган по вопросам миграции населения, касающиеся:

отнесения (исключения) соответствующей территории города Астаны для расселения кандасов и переселенцев;

увеличения (сокращения) квоты на привлечение иностранной рабочей силы, в том числе из числа этнических казахов и бывших соотечественников;

увеличения (сокращения) региональных квот приема кандасов и переселенцев на среднесрочный период или предстоящий год;

увеличения (сокращения) квоты на привлечение трудовых иммигрантов", – говорится в предлагаемых правилах.

В правилах указывается, что расселение и переселения кандасов осуществляется по двум направлениям: в регионы, которые определит правительство в рамках региональных квот, а также в пределах одной области.

"Управление ежегодно, до 15 декабря, определяет перечень населенных пунктов для добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы в целях расселения кандасов и переселенцев, в том числе для внутриобластного переселения.

При оттоке населения, превышающем темпы воспроизводства населения, регулирование миграционных процессов осуществляется путем разработки мероприятий, направленных на привлечение квалифицированной рабочей силы и оказание им содействия в ускоренной социальной адаптации, профессиональное обучение и переподготовку кандасов, особенно молодежи", – говорится в проекте.

Адаптационные программы для расселения кандасов реализуются, как говорится в правилах, в тех городах, селах или агломерациях, где "требуется господдержка демографического развития".

Сообщается, что мониторингу за миграцией населения поможет регистрационный учет населения.

"Регистрация и учет граждан РК, временно пребывающих или постоянно проживающих в РК иностранцев и лиц без гражданства по месту постоянного и (или) временного пребывания (проживания), осуществляются в соответствии с правилами регистрации внутренних мигрантов, утвержденными постановлением правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1427 "Об утверждении правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения правительства Республики Казахстан", – указано в проекте.

Ограничение въезда в Астану

Добавим, что в конце июня аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В середине августа начальник УМС ДП города Астаны Ербол Махметов рассказал, могут ли иностранцам запретить въезд в столицу на фоне дефицита воды. Но позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Однако конкретные предложения пока не озвучены.

В конце лета экс-глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. Также она сообщила, кому могут ограничить въезд в столицу.

Кроме того, Тамара Дуйсенова рассказала, какие нормы в части миграции хотят усилить в столице.