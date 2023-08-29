Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кому могут ограничить въезд в Астану, рассказали в Минтруда

Опубликовано:

Вид на Байтерек
Астана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минтруда Тамара Дуйсенова в кулуарах кабмина рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова отметила, что сейчас в Астане проживает более 1 млн человек, тогда как ранее население Акмолы составляло всего 300 тыс. человек.

"Молодежь приезжает сюда на учебу в вузах, открываются новые рабочие места, но инфраструктура имеющаяся не позволяет создать людям благоприятные условия для проживания. Если в будущем будет создаваться инфраструктура, в частности, социальная инфраструктура, то тогда можно будет говорить о свободной миграции. Но пока мы вынуждены ставить вопрос об ограничении. На сегодняшний день, с учетом общей инфраструктуры, я считаю это решение правильным", - заявила она.

По ее словам, соответствующий законопроект готовит акимат Астаны.

"Ограничений не будет для приезжающих на учебу, на работу в том случае, когда вуз и работодатели будут обеспечивать их условиями проживания. Также ограничений не будет для тех, кто приехал краткосрочно отдохнуть, получить лечение", - отметила она, говоря о том, не является ли это нарушением Конституции РК.

Напомним, в январе этого года глава государства в ходе совещания по вопросам развития столицы отмечал, что население Астаны может достичь двух миллионов человек уже к 2030 году, через 7 лет.

Он подчеркивал, что в настоящее время важно заниматься развитием инженерной инфраструктуры города, чтобы удовлетворить потребности астанчан.

В феврале о росте населения Астаны высказывался экс-аким столицы Алтай Кульгинов. Он отмечал, что старый генплан предусматривал лишь к 2030 году численность населения города на уровне 1,2 млн человек, однако эту отметку удалось преодолеть в 2020 году. Он предсказал рост численности населения Астаны до 2-2,5 млн человек к 2030 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034437-komu-mogut-ogranichit-vezd-v-astanu-rasskazali-v-mintruda/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.