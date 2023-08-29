Кому могут ограничить въезд в Астану, рассказали в Минтруда

Астана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минтруда Тамара Дуйсенова в кулуарах кабмина рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова отметила, что сейчас в Астане проживает более 1 млн человек, тогда как ранее население Акмолы составляло всего 300 тыс. человек.

"Молодежь приезжает сюда на учебу в вузах, открываются новые рабочие места, но инфраструктура имеющаяся не позволяет создать людям благоприятные условия для проживания. Если в будущем будет создаваться инфраструктура, в частности, социальная инфраструктура, то тогда можно будет говорить о свободной миграции. Но пока мы вынуждены ставить вопрос об ограничении. На сегодняшний день, с учетом общей инфраструктуры, я считаю это решение правильным", - заявила она.

По ее словам, соответствующий законопроект готовит акимат Астаны.

"Ограничений не будет для приезжающих на учебу, на работу в том случае, когда вуз и работодатели будут обеспечивать их условиями проживания. Также ограничений не будет для тех, кто приехал краткосрочно отдохнуть, получить лечение", - отметила она, говоря о том, не является ли это нарушением Конституции РК.

Напомним, в январе этого года глава государства в ходе совещания по вопросам развития столицы отмечал, что население Астаны может достичь двух миллионов человек уже к 2030 году, через 7 лет.

Он подчеркивал, что в настоящее время важно заниматься развитием инженерной инфраструктуры города, чтобы удовлетворить потребности астанчан.

В феврале о росте населения Астаны высказывался экс-аким столицы Алтай Кульгинов. Он отмечал, что старый генплан предусматривал лишь к 2030 году численность населения города на уровне 1,2 млн человек, однако эту отметку удалось преодолеть в 2020 году. Он предсказал рост численности населения Астаны до 2-2,5 млн человек к 2030 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034437-komu-mogut-ogranichit-vezd-v-astanu-rasskazali-v-mintruda/