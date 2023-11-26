Как изменится Астана к 2035 году: казахстанцам представили проект генплана столицы

Проект генплана Астаны до 2035 года стал доступен для публичного обсуждения на портале "Открытых НПА". Согласно документу, население столицы может достигнуть почти 2,3 млн человек, передает NUR.KZ.

Сообщается, что генеральный план города Астаны до 2035 года является основным градостроительным документом, определяющим направления перспективного комплексного развития, планировочной организации территории, системы социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры столицы.

Он будет доступен для публичного обсуждения до 8 декабря 2023 года.

Эскиз генплана Астаны до 2035 года. Фото: legalacts.egov.kz

Так, по прогнозам специалистов, к 2035 году в Астане численность населения может достигнуть 2 275 000 человек. При этом население в трудоспособном возрасте к концу расчетного срока составит 66% от численности населения города.

Также планируется увеличить обеспеченность жилищным фондом до 26 квадратных метров на человека. Общий жилищный фонд при этом составит 37,2 млн квадратных метров.

"Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 257,4 тыс. ученических мест или 164 школы к уже существующим 94 341 местам или 100 школам на исходный год.

Для развития сети дошкольных учреждений на расчетный срок предусмотрено увеличение количества мест в дошкольных учреждениях на 82,7 тыс. мест из них 64,8 в отдельно стоящих детских садах государственного и частного типа", – говорится в проекте генплана Астаны.

Для обеспечения населения объектами обслуживания и жизнедеятельности, город разделен на 148 планировочных секторов с населением порядка 10 тыс. человек в каждом. Планировочный сектор – это крупная городская территория, состоящая из нескольких жилых кварталов.

Также сообщается, что в 2035 году на 2,3 млн жителей расчетный максимально-суточный расход воды составит 613 тыс. кубометров в сутки. Для этого предусмотрено строительство НФС-4 на 210 тыс. кубометров воды в сутки с водоводом от канала Иртыш-Караганда.

Подробнее с положениями проекта генплана Астаны до 2035 года можно ознакомиться на портале "Открытых НПА".

Напомним, еще в середине апреля на совещании с Касым-Жомартом Токаевым аким Астаны Женис Касымбек заявил, что в этом году будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года.

По его словам, упор будет сделан на "комфортную среду": улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.

При этом в середине июля он представил главе государства сам генплан.

Также в конце июля сообщалось, что в генплане говорится о возможном резервировании территории для нового аэропорта в Астане.

Тогда в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы сообщали, что о строительстве новой воздушной гавани речи пока не идет – рассматривается только необходимость резервирования территории.