"Людям не надо беспокоиться": глава Минтранспорта о новом терминале в аэропорту Алматы

Глава Минтранспорта Карабаев рассказал, когда будет запущен новый терминал аэропорта Алматы, и заявил, что понимает возмущения казахстанцев касательно нынешнего здания, передает корреспондент NUR.KZ.

"Людям не надо беспокоиться. Буквально вчера руководитель аэропорта давал соответствующее интервью, указал цифру 87% готовности. Как было обещано, в июне новый терминал аэропорта будет запущен.

Действующая пропускная способность аэропорта составляет всего 2,5 млн человек в год, но в прошлом году было 9,5 млн человек. Вы представляете, я прекрасно понимаю возмущение населения, общества, да и в целом с точки зрения сервиса – мы за это приносим извинения. Почти 25-30 лет не была проведена работа ни по реконструкции аэропорта, ни по расширению аэропорта", – заявил Карабаев.

Глава Минтранспорта добавил, что новый терминал будет соответствовать международным стандартам с пропускной способностью в 14 млн человек. Вопрос сервиса, по его словам, будет "снят" за счет управления аэропортом "серьезным игроком" – группой компаний TAV, который также привлечет в зону Duty Free и другие зоны международные бренды.

Строительство нового терминала в аэропорту Алматы

В 2020 году все акции аэропорта Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив за них 415 млн долларов.

В августе 2021 года стало известно, как будет выглядеть новый терминал аэропорта Алматы. Через год, в августе 2022 года, строительные работы шли ударными темпами.

В начале 2023 года руководство аэропорта заявило, что планируемый срок завершения проекта – первое полугодие 2024 года.

В феврале того же года Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о том, на какой стадии находится строительство нового терминала и что будет с VIP-терминалом. В августе он сообщил, что в дизайне терминала будут использоваться работы местных художников.

В начале ноября Эрсой заявил, что работы могут быть завершены досрочно.

В том же месяце глава Минтранспорта Марат Карабаев заявил, что сейчас аэропорт Алматы работает сверх своей пропускной способности, но все изменится в июне 2024 года, когда будет запущен новый терминал.

В декабре Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о ходе работ в новом терминале и объяснил, как будет функционировать действующий терминал.

Тогда он объявил, что новый терминал планируется открыть к 1 июня 2024 года.

Накануне президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой рассказал о том, как изменится воздушная гавань мегаполиса с открытием нового терминала.