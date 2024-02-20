Единый часовой пояс: могут ли изменить время начала уроков в школах Казахстана
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На брифинге в правительстве глава Минпросвещения заявил, что акиматы областей вправе самостоятельно пересмотреть время начала учебы в школах при необходимости, передает корреспондент NUR.KZ.
Вопрос, касающийся изменения времени начала занятий, возник в связи со скорым переходом на единый часовой пояс в Казахстане.
"По учебному времени, здесь, конечно, мы даем возможность акиматам при необходимости пересмотреть время начала занятий, никаких препятствий нет.
Можно, например, чтобы школы, которые в 08.00 начинали занятия, теперь начинали уроки в 08.30, и так далее. Возможно автономное принятие решений каждой организацией и акиматами", - заявил министр просвещения.
При этом Гани Бейсембаев добавил, что таких заявок в министерство пока не поступало.
Переход на единый часовой пояс в Казахстане
В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.
Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.
В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.
Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.
19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.
Мы также рассказывали, нужно ли казахстанцам переводить часы вручную на смартфонах при переходе на единый часовой пояс.
Однако не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час.
Кроме того, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061962-edinyy-chasovoy-poyas-mogut-li-izmenit-vremya-nachala-urokov-v-shkolah-kazahstana/