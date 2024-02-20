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"Никто 100% гарантии дать не может": глава МЧС о вероятности землетрясения в Алматы

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Алматы с высоты птичьего полета
Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Министр по ЧС Казахстана Чингиз Аринов на брифинге в правительстве рассказал, какова вероятность сильного землетрясения в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Аринов напомнил, что ранее специалисты Института сейсмологии в Алматы провели брифинг, в ходе которого сообщили, что серьезных, разрушительных землетрясений в Алматинском регионе не ожидается.

"Хочу пояснить, что никто 100% гарантии дать не может. Учитывая, что Алматы находится в сейсмоопасной зоне, мы понимаем, что это также самый густонаселенный город с самыми высотными зданиями.

Понимаем всю серьезность ситуации, и как МЧС всю соответствующую работу начали проводить на практике", - заверил министр.

По его словам, он командировал в Алматы руководителя Департамента предупреждения ЧС, руководителя Департамента ликвидации ЧС, а также председателя комитета Гражданской обороны.

"Они отрабатывают вопрос во взаимодействии с территориальным руководителем ДЧС, областными департаментами, акиматами, силовым блоком. Без формализма, на деле.

Каким образом? Мы будем работать с ОСИ и КСК, будем категорировать каждый дом, каждый двор, каждый подъезд, если надо будет.

В каждом ОСИ и КСК имеются чаты. Мы в своем Telegram-канале начали активно информировать население по всем событиям. Там в доступной форме каждый житель Алматы получит разъяснение действий в тех или иных ситуациях. Это первичная работа, которая будет активно продолжаться", - заявил глава МЧС.

Землетрясение в Алматы

23 января после полуночи в Алматы почувствовали сильное землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощущениям его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

Сообщалось также, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

Сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

Ранее мы также рассказывали, как в Алматы проводят сейсмоиспытания зданий.

Кроме того, акимат южной столицы опубликовал список ЖК, покупка квартир в которых нежелательна из-за отсутствия у застройщиков разрешительных документов.

В середине февраля в мажилисе презентовали проект Строительного кодекса, в одной из глав которого прописаны "особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061922-nikto-100-garantii-dat-ne-mozhet-glava-mchs-o-veroyatnosti-zemletryaseniya-v-almaty/

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