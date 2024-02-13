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Прогноз человеческих жертв: как хотят оценивать сейсмоопасность зданий в Казахстане

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Вид на Алматы
Вид на Алматы. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города

В мажилисе презентовали проект Строительного кодекса, в одной из глав которого прописаны "особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах", передает корреспондент NUR.KZ.

"Нормы по проектированию и строительству в сейсмических зонах для нашей страны очень важны, поскольку порядка 45% территории отнесены к сейсмоопасным зонам по итогам исследования последних лет.

Для повышения качества объектов будут приниматься комплексные меры. Строительные компании должны будут применять сейсмоизолирующие системы, заблаговременно проводить оценку сейсмической опасности, а также выбирать площадки для строительства и проведения испытаний.

Также вводятся новые институты регулирования: оценка сейсмической опасности и оценка сейсмического риска", - заявил на заседании мажилиса вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин.

Он добавил, что при качественной сейсмоизоляции эвакуация граждан может не понадобиться, поскольку здания будут выдерживать нагрузку. Например, в Турции сейсмоизоляция сделана по подобной немецкой технологии.

По словам Карагойшина, акиматы должны будут обеспечивать проведение паспортизации в сейсмоопасных регионах для оценки сейсмической опасности и сейсмостойкости строительных объектов.

В самом кодексе в рамках статьи 136 прописано проведение "сейсмического зонирования сейсмоактивных территорий" для планирования застройки.

В статье 137 прописана "оценка сейсмического риска" - указано, что он должен осуществляться путем научного прогноза человеческих жертв, материальных и иных потерь, которые могут возникнуть в результате разрушительного землетрясения.

В статье 139 "Оценка сейсмической опасности" указано, что на строительных объектах, отнесенных к первому уровню ответственности, устанавливаются инженерно-сейсмометрические станции.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Алматы проводят сейсмоиспытания зданий.

Кроме того, акимат южной столицы публиковал список ЖК, покупка квартир в которых нежелательна из-за отсутствия у застройщиков разрешительных документов.

Землетрясение в Алматы

23 января после полуночи в Алматы почувствовали сильное землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощущениям его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

Сообщалось также, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

Сейсмологи отмечали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание – никаких угроз нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060726-prognoz-chelovecheskih-zhertv-kak-hotyat-otsenivat-seysmoopasnost-zdaniy-v-kazahstane/

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