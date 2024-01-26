Проводятся ли в Алматы сейсмоиспытания зданий и являются ли они обязательными, рассказал управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров, передает корреспондент NUR.KZ.

Методику натурных вибродинамических испытаний разработали советские ученые. Одна из машин, которую используют для таких проверок в КазНИИСА, относится к тем же временам - 70-м годам.

"С этого времени наш институт занимался проведением натурных динамических испытаний советских типовых зданий, построенных в Алматы: это и панельные здания, и гостиница "Казахстан". Все типовые здания, построенные в Алматы, прежде чем применять массовое строительство, прошли экспериментальную проверку.

Сегодня в Казахстане в нормах прописано, что новая конструктивная схема, новый элемент, новый материал, который ввозят в Казахстан, до массового применения должен пройти обязательную экспериментальную проверку", - говорит спикер.

После распада СССР, отмечает он, в Алматы стали строить высотные монолитные здания.

"В период Советского Союза очень редко строились такие здания, в основном, это были сборные железо-бетонные конструкции, каркасные или панельные дома. В суверенном Казахстане испытания начались с 2002 года. И первый дом, который был испытан, - монолитная 9-этажка", - вспоминает Ералы Шокбаров.

Испытания являются добровольными, говорит он. Заказчик, желая проверить качество строительства, подает заявку на проведение сейсмоиспытаний, затем заключается договор.

Специалисты КазНИИСА проводят предварительное обследование здания, проверяют расчеты. Им предоставляют полную информацию по проверяемому дому - проектные решения, конструктивные решения, расчетную часть. После того, как все проверено, проводится обследование здания, проверяется площадь бетона - дабы дом при испытаниях не рухнул.

Вибромашина. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Затем вибромашина устанавливается на крыше дома. Если здание высотное, то на верхнем этаже ставится дополнительная стальная рама, к которой приваривается вибромашина и жестко связывается плитой, чтобы при испытаниях аппарат не вылетел.

Далее ставятся датчики с подвала по последний этаж и присоединяются к пульту управления. С помощью компьютера записываются все периоды колебаний, частоты и переменная ускорения.

"Сами виброиспытания состоят из нескольких этапов. Мы не даем сразу 9 баллов. Сначала происходят испытания без нагрузки, записывают периоды колебаний, затем начинают загружать: 7-8-9 баллов. Порядка 5-7 этапов входит в испытание", - говорит управляющий директор.

По его словам, в 2023 году, например, было проведены четыре испытания - два здания в Шымкенте, 14-этажный "монолит" и 2-этажный коттедж в Алматы. Кроме того, специалисты КазНИИСА проводят испытания и в ближнем зарубежье - Узбекистане и Кыргызстане.

Как правило, проводят проверки лишь одного дома из целого блока ЖК, если они строятся по одной технологии. Ералы Шокбаров приводит в пример коттеджный городок, который строился несколько лет назад в Наурызбайском районе - из 470 типовых коттеджей под испытания попал только один.

По рассказу представителя НИИ, в большинстве случаев в домах проблем нет. Если в процессе испытания появляются трещины, которые могут нести риск несущим способностям, то застройщику даются рекомендации. Однако с 2002 года, отмечает он, не было случаев, чтобы после испытания здание пришлось усиливать.

"Дома, которые мы испытываем, можно использовать. Мы не доводим до разрушения. Если здание рассчитано на 9 баллов, мы даем 9 баллов и после каждого этапа проводим исследования, фото- и видео фиксацию. Если появляются критические трещины, то тогда даем рекомендацию по усилению", - отмечает Ералы Шокбаров.

Также испытываются на сейсмостойкость фасадные системы: крепления, конструкции, подсистема. Вот здесь случаются выбраковки. Тогда тоже даются рекомендации, после исправления которых вновь проводятся проверки.

Повторимся, испытания проводятся на добровольной, не обязательной основе. Однако управляющий директор считает, что стоило бы проверить социальное жилье, построенное за счет бюджета, ведь коммерческие организации охотнее идут на проверки. А что касается социального жилья, ни один дом испытан не был специалистами КазНИИСА, отмечает Шокбаров.

"В Алматы на сегодня все строящиеся монолитные здания - сейсмостойкие. Но проект может пройти проверку на соответствие требованиям действующих норм, госэкспертизу, но вопрос встает касательно качества строительства. Если разобраться, все монолитные дома являются сейсмостойкими. Для этого разработан проект и расчетное обоснование, но все решается на этапе строительства", - делится спикер.

Он рассказал, что в городе есть и не сейсмостойкие дома. Среди них - здания, построенные в советское время. Они отвечали требованиям норм тех времен, но с тех пор неоднократно произошло ужесточение норм. И ряд зданий, таким образом, перестал соответствовать требованиям действующих норм.

"В 2018 году мы провели вибродинамические испытания 3-этажного кирпичного здания примерно 50-60-х годов постройки. Один из застройщиков выкупил этот дом для сноса и последующей постройки на его месте ЖК. Мы попросили испытать этот дом, чтобы проверить его сейсмостойкость. После расселения жильцов мы провели испытания, и они показали что этот 3-этажный кирпичный дом является несейсмостойким", - объяснил Шокбаров.

К слову, проведение сейсмоиспытаний - недешевое "удовольствие". Стоимость его зависит от конструктивных схем и объема здания. К примеру, испытание 2-этажного коттеджа обошлось в 15 млн тенге. Высотные дома "стоят" в среднем 20-30 млн тенге.

Напомним, ранее архитектор рассказывал, какие здания могут перенести серьезное землетрясение в Алматы, а какие являются опасными.

Также акимат города публиковал список ЖК, покупка квартир в которых нежелательна из-за отсутствия у застройщиков разрешительных документов.