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Список нерекомендуемых для покупки ЖК опубликовал акимат Алматы

Опубликовано:

Строительство дома
Строительство. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Акимат Алматы обновил список ЖК, которые не рекомендуют для покупки - список состоит из 45 жилых комплексов, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление градостроительного контроля.

Пои информации ведомства, реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

"Стоит отметить, что в список вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов. Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу Управления градостроительного контроля города Алматы: +7 705 89 66 000", - призвали алматинцев.

Какие ЖК входят в данный список:

Алатауский район

  • ЖК "Питтсбург";
  • МЖК ORDA CITY;
  • МЖК Dostar Deluxe.

Алмалинский район

  • ЖК Auezov Apartaments
  • ЖК Tole BI Residence.

Наурызбайский район

  • ЖК Apple Park;
  • ЖК "Люксембург";
  • ЖК "Мунартау";
  • Таунхаус по адресу: мкр Карагайлы, 2-е отделение;
  • Коттеджный городок Sofia Village;
  • ЖК Flora;
  • ЖК Lantana;
  • ЖК "Французский дом";
  • МЖК по адресу: ул. Кенесары хан, уч. 98;
  • Блокированный дом по адресу: мкр Карагайлы, ул. Куралай, дом 37.

Бостандыкский район

  • МЖК "Баганашыл";
  • ЖК "Швейцария";
  • Клубный дом Rich;
  • Клубный дом Khan;
  • ЖК Graff;
  • МЖД по адресу: мкр Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;
  • Клубный дом Pine Hills.
  • Клубный дом по адресу: мкр Нур-Алатау, ул. К.Тауасарулы, дом. 71/21;
  • Блокированный дом по адресу: мкр Аскар тау ул. Жансая, 17Б;
  • ЖК EVIM NOVO;
  • ЖК "Баракат";
  • Таунхаус по адресу: мкр Ерменсай, ул. Жангир Хана, 39, 41;
  • Клубный дом по адресу: мкр Нур Алатау, ул. Баязитовой, уч. 13;
  • Клубный дом по адресу: пр. аль-Фараби, уч. 128/3.

Медеуский район

  • Клубный дом Sky Club House;
  • Клубный дом Priority;
  • ЖК Sky Park;
  • Таунхаус "Мечта";
  • ЖК по адресу: пр. Достык, 170/1;
  • Клубный дом Maison;
  • Клубный дом Demeu Residence;
  • Клубный дом Pine Hill Residence;
  • Клубный дом Alma Garden;
  • Клубный дом Chelsea Club House;
  • ЖК Domino Life;
  • МЖД Monterosa;
  • Таунхаус по адресу: ул. 3, уч. 12;
  • Таунхаус по адресу: ул. Оспанова, 89/10;
  • МЖД по адресу: ул. Нурмагамбетова, 374/1 18;
  • Клубный дом Damac House.

Отметим, в начале недели в Алматы произошло землетрясение, после которого спрос на частные дома и дачи вырос в 4 раза среди жителей южной столицы.

Отмечалось, что резко вырос спрос на посуточную аренду частных домов и дач, а на долгосрочную аренду люди запрашивают малоэтажное жилье.

Архитектор с 63-летним стажем Алмас Ордабаев рассказал, какие дома в Алматы надежнее всего во время землетрясения, а из каких нужно "бежать".

Стоит отметить, что незначительные повреждения после землетрясения нашли и в жилых домах Алматы.

Вице-президент ассоциации риелторов Казахстана, руководитель агентства недвижимости Лариса Степаненко рассказала, как могут измениться цены и спрос на недвижимость в Алматы после землетрясения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057726-spisok-nerekomenduemyh-dlya-pokupki-zhk-opublikoval-akimat-almaty/

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