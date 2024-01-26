Список нерекомендуемых для покупки ЖК опубликовал акимат Алматы
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Акимат Алматы обновил список ЖК, которые не рекомендуют для покупки - список состоит из 45 жилых комплексов, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление градостроительного контроля.
Пои информации ведомства, реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.
"Стоит отметить, что в список вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов. Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу Управления градостроительного контроля города Алматы: +7 705 89 66 000", - призвали алматинцев.
Какие ЖК входят в данный список:
Алатауский район
- ЖК "Питтсбург";
- МЖК ORDA CITY;
- МЖК Dostar Deluxe.
Алмалинский район
- ЖК Auezov Apartaments
- ЖК Tole BI Residence.
Наурызбайский район
- ЖК Apple Park;
- ЖК "Люксембург";
- ЖК "Мунартау";
- Таунхаус по адресу: мкр Карагайлы, 2-е отделение;
- Коттеджный городок Sofia Village;
- ЖК Flora;
- ЖК Lantana;
- ЖК "Французский дом";
- МЖК по адресу: ул. Кенесары хан, уч. 98;
- Блокированный дом по адресу: мкр Карагайлы, ул. Куралай, дом 37.
Бостандыкский район
- МЖК "Баганашыл";
- ЖК "Швейцария";
- Клубный дом Rich;
- Клубный дом Khan;
- ЖК Graff;
- МЖД по адресу: мкр Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;
- Клубный дом Pine Hills.
- Клубный дом по адресу: мкр Нур-Алатау, ул. К.Тауасарулы, дом. 71/21;
- Блокированный дом по адресу: мкр Аскар тау ул. Жансая, 17Б;
- ЖК EVIM NOVO;
- ЖК "Баракат";
- Таунхаус по адресу: мкр Ерменсай, ул. Жангир Хана, 39, 41;
- Клубный дом по адресу: мкр Нур Алатау, ул. Баязитовой, уч. 13;
- Клубный дом по адресу: пр. аль-Фараби, уч. 128/3.
Медеуский район
- Клубный дом Sky Club House;
- Клубный дом Priority;
- ЖК Sky Park;
- Таунхаус "Мечта";
- ЖК по адресу: пр. Достык, 170/1;
- Клубный дом Maison;
- Клубный дом Demeu Residence;
- Клубный дом Pine Hill Residence;
- Клубный дом Alma Garden;
- Клубный дом Chelsea Club House;
- ЖК Domino Life;
- МЖД Monterosa;
- Таунхаус по адресу: ул. 3, уч. 12;
- Таунхаус по адресу: ул. Оспанова, 89/10;
- МЖД по адресу: ул. Нурмагамбетова, 374/1 18;
- Клубный дом Damac House.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057726-spisok-nerekomenduemyh-dlya-pokupki-zhk-opublikoval-akimat-almaty/