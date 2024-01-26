Список нерекомендуемых для покупки ЖК опубликовал акимат Алматы

Акимат Алматы обновил список ЖК, которые не рекомендуют для покупки - список состоит из 45 жилых комплексов, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление градостроительного контроля.

Пои информации ведомства, реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

"Стоит отметить, что в список вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов. Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу Управления градостроительного контроля города Алматы: +7 705 89 66 000", - призвали алматинцев.

Какие ЖК входят в данный список:

Алатауский район

ЖК "Питтсбург";

МЖК ORDA CITY;

МЖК Dostar Deluxe.

Алмалинский район

ЖК Auezov Apartaments

ЖК Tole BI Residence.

Наурызбайский район

ЖК Apple Park;

ЖК "Люксембург";

ЖК "Мунартау";

Таунхаус по адресу: мкр Карагайлы, 2-е отделение;

Коттеджный городок Sofia Village;

ЖК Flora;

ЖК Lantana;

ЖК "Французский дом";

МЖК по адресу: ул. Кенесары хан, уч. 98;

Блокированный дом по адресу: мкр Карагайлы, ул. Куралай, дом 37.

Бостандыкский район

МЖК "Баганашыл";

ЖК "Швейцария";

Клубный дом Rich;

Клубный дом Khan;

ЖК Graff;

МЖД по адресу: мкр Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;

Клубный дом Pine Hills.

Клубный дом по адресу: мкр Нур-Алатау, ул. К.Тауасарулы, дом. 71/21;

Блокированный дом по адресу: мкр Аскар тау ул. Жансая, 17Б;

ЖК EVIM NOVO;

ЖК "Баракат";

Таунхаус по адресу: мкр Ерменсай, ул. Жангир Хана, 39, 41;

Клубный дом по адресу: мкр Нур Алатау, ул. Баязитовой, уч. 13;

Клубный дом по адресу: пр. аль-Фараби, уч. 128/3.

Медеуский район

Клубный дом Sky Club House;

Клубный дом Priority;

ЖК Sky Park;

Таунхаус "Мечта";

ЖК по адресу: пр. Достык, 170/1;

Клубный дом Maison;

Клубный дом Demeu Residence;

Клубный дом Pine Hill Residence;

Клубный дом Alma Garden;

Клубный дом Chelsea Club House;

ЖК Domino Life;

МЖД Monterosa;

Таунхаус по адресу: ул. 3, уч. 12;

Таунхаус по адресу: ул. Оспанова, 89/10;

МЖД по адресу: ул. Нурмагамбетова, 374/1 18;

Клубный дом Damac House.

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Отмечалось, что резко вырос спрос на посуточную аренду частных домов и дач, а на долгосрочную аренду люди запрашивают малоэтажное жилье.

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