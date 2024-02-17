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В Air Astana объяснили, почему задерживаются рейсы в аэропорту Алматы

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Международный аэропорт Алматы и группа компаний Air Astana прокомментировала ситуацию с задержкой рейсов в воздушной гавани южной столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на авиаперевозчика.

Сообщается, что 16 февраля ряд рейсов был задержан в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Алматы.

"В этот день из-за ливневого снега для бесперебойной очистки взлетно-посадочной полосы и противообледенительной обработки самолетов потребовалось дополнительное время. Ситуация повлияла и на прилет самолетов", - пояснили в компании.

Сообщается, что некоторые самолеты после приземления оставались на рулежной дорожке, так как все стоянки были заняты задержанными утренними и дневными рейсами международных и отечественных авиакомпаний.

Все это привело к последующим задержкам рейсов по цепной реакции.

"17 февраля из-за значительного увеличения суточного плана прилетов и вылетов воздушных судов в аэропорту Алматы продолжились задержки рейсов. Из-за форс-мажорных обстоятельств возникла дополнительная нагрузка на технику, трапы, автобусы, багажные транспортиры, что, в свою очередь, привело к несвоевременной выгрузке багажа", - говорится в сообщении.

Вице-президент по наземному обслуживанию авиакомпании Air Astana Александр Небога сообщил, что Air Astana, FlyArystan и сотрудники алматинского аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы восстановить расписание в ближайшее время.

Снегопад в Алматы

Утром 16 февраля, сильный снегопад начался в Алматы. Синоптики предупреждают: осадки шли до ночи 17 февраля. В городе местами образовываются заторы, есть и случаи мелких ДТП.

Непогода в южной столице стала причиной заторов на дорогах. Уровень пробок достигал днем 10 баллов. Временно было приостановлено движение транспорта по международной трассе "Бишкек – Алматы".

Также с предупреждением к гостям и жителям Алматы сегодня обращались представители полиции и ДЧС.

В аэропорту Алматы из-за неблагоприятной погоды произошли задержки и отмены рейсов из или в южную столицу. Авиакомпании дали пассажирам возможность вернуть деньги за билет.

В пресс-службе аэропорта Алматы попросили пассажиров отнестись к ситуации с пониманием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061512-v-air-astana-obyasnili-pochemu-zaderzhivayutsya-reysy-v-aeroportu-almaty/

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