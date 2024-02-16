Сильный снегопад в Алматы: что происходит в городе (фото)

Сильный снегопад начался в Алматы утром 16 февраля. Синоптики предупреждают: осадки продлятся до ночи 17 февраля. Корреспондент NUR.KZ узнал, что происходит в городе в сильный снегопад.

Так, о непогоде местных жителей предупредили еще накануне. А уже утром пошел дождь, позже сменившийся обильным снегопадом. Видимость на дороге, согласно данным мобильных сервисов, оценивается как умеренная.

На дорогах гололед. В связи с этим полиция Алматы напомнила гражданам о важности соблюдения правил дорожного движения и мер безопасности.

Снегопад в Алматы. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

В городе местами образовываются заторы, есть и случаи мелких ДТП.

Снегопад в Алматы. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, на очистку снега сегодня на улицы Алматы вышли 1180 дорожных рабочих и 483 единицы спецтехники. В целях предупреждения гололедных явлений в ночной период на местах дислокаций запланировано дежурство 176 пескоразбрасывателей, сообщают в управлении развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.

Снегопад в Алматы. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

"В связи с планируемым прохождением колонн спецтехники по сгребанию снега 16 февраля и массовым вывозом снега в ночной период на 17 февраля просим не парковать автотранспорт на обочинах дорог", - предупредили в ведомстве.

Снегопад в Алматы. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

Непростые метеоусловия также повлияли и на работу авиаперевозок. Так, в аэропорту объявили о задержке, по меньшей мере, 12 рейсов, вылетающих из Алматы.

Снегопад в Алматы. Фото : NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отметим, по данным РГП "Казгидромет", минимальная температура воздуха 17 февраля в Алматы может составить -20 градусов.