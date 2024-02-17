Дороги закрыли в 9 регионах Казахстана из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта в ряде областей Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Ограничение действует 16 автодорогах республиканского значения в 9 областях.

По состоянию на 9:30 субботы, 17 февраля, введено ограничение:

Область Абай – 2 автодороги общей протяженностью 411 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости)

"Омск-Майкапшагай" - с.Калбатау-с.Богас;

"Караганда-Аягоз-Бугаз" - г.Аягоз-с.Богас.

Алматинская область – 2 автодороги общей протяженностью 99 км (снег, понижение температуры воздуха)

"Подъезд к турбазе Алма-Тау";

"Алматы-Ташкент-Термез" - с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл.

️Восточно-Казахстанская область – 4 автодорог общей протяженностью 589 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин)

"Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ" - п.Белоусовка-г.Риддер;

"Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - с.Ушановское-г.Алтай, с.Берель-санаторий Рахмановские ключи;

"Омск-Майкапчагай" - гр.Абайской обл.-г.Зайсан, с.Улкен Каратал-гр.КНР;

"Омск-Майкапчагай-Қалжыр-Маркакол" - с.Дайыр-с.Маркакол.

️Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 174 км (снег, метель ветер, ограничение видимости)

"Алматы- Ташкент-Термез" - гр.Алматинской обл.-с.Кайнар , с.Кенен - с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).

Область Жетысу – 2 автодороги общей протяженностью 123 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости)

"Ушарал-Достык" - ст.Коктума-ст.Достык;

"Сарыозек-Коктал" - перевал Алтын Емель (подрядчик ТОО "РСУ-1").

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий)

"Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская область.- г.Аркалык.

Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 71 км (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области)

"Кызылорда-Павлодар" - гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты.

Северо-Казахстанская область – 2 автодороги общей протяженностью 230 км (ветер, метель, ограничение видимости)

"Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" - с.Возвышенка-с.Рощинское;

"Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" - с.Кишкенеколь-гр.РФ.

Область Ұлытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости)

"Жезказган-Петропавлоск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл.

Напомним, что вчера МВД обратилось к водителям из-за непогоды в Казахстане. Автомобилистов призвали избегать поездок на загородные трассы.

По сообщениям синоптиков, в период с 17 по 19 февраля по Казахстану сохранятся морозы. В субботу осадки пообещали в юго-восточной части страны.