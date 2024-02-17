Дороги закрыли в 9 регионах Казахстана из-за непогоды
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В связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта в ряде областей Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Ограничение действует 16 автодорогах республиканского значения в 9 областях.
По состоянию на 9:30 субботы, 17 февраля, введено ограничение:
Область Абай – 2 автодороги общей протяженностью 411 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости)
- "Омск-Майкапшагай" - с.Калбатау-с.Богас;
- "Караганда-Аягоз-Бугаз" - г.Аягоз-с.Богас.
Алматинская область – 2 автодороги общей протяженностью 99 км (снег, понижение температуры воздуха)
- "Подъезд к турбазе Алма-Тау";
- "Алматы-Ташкент-Термез" - с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл.
️Восточно-Казахстанская область – 4 автодорог общей протяженностью 589 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин)
- "Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ" - п.Белоусовка-г.Риддер;
- "Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" - с.Ушановское-г.Алтай, с.Берель-санаторий Рахмановские ключи;
- "Омск-Майкапчагай" - гр.Абайской обл.-г.Зайсан, с.Улкен Каратал-гр.КНР;
- "Омск-Майкапчагай-Қалжыр-Маркакол" - с.Дайыр-с.Маркакол.
️Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 174 км (снег, метель ветер, ограничение видимости)
- "Алматы- Ташкент-Термез" - гр.Алматинской обл.-с.Кайнар , с.Кенен - с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай).
Область Жетысу – 2 автодороги общей протяженностью 123 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости)
- "Ушарал-Достык" - ст.Коктума-ст.Достык;
- "Сарыозек-Коктал" - перевал Алтын Емель (подрядчик ТОО "РСУ-1").
Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий)
- "Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская область.- г.Аркалык.
Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 71 км (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области)
- "Кызылорда-Павлодар" - гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты.
Северо-Казахстанская область – 2 автодороги общей протяженностью 230 км (ветер, метель, ограничение видимости)
- "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское" - с.Возвышенка-с.Рощинское;
- "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" - с.Кишкенеколь-гр.РФ.
Область Ұлытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости)
- "Жезказган-Петропавлоск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл.
Напомним, что вчера МВД обратилось к водителям из-за непогоды в Казахстане. Автомобилистов призвали избегать поездок на загородные трассы.
По сообщениям синоптиков, в период с 17 по 19 февраля по Казахстану сохранятся морозы. В субботу осадки пообещали в юго-восточной части страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061491-dorogi-zakryli-v-9-regionah-kazahstana-iz-za-nepogody/