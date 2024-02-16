"Низкая дисциплина на дороге": полицейские обратились к алматинцам из-за непогоды

Департамент полиции Алматы обратился к гражданам в связи с ухудшением погодных условий – участников дорожного движения призвали быть дисциплинированными на дорогах, передает NUR.KZ.

В связи с ухудшением погодных условий полиция Алматы напомнила водителям и пешеходам о важности соблюдения ПДД и мер безопасности. Из-за осадков и гололеда осложняется дорожная обстановка, появляются заторные явления, ухудшается пропускная способность

"Как показывает практика, чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения: некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, неуважительно относятся друг к другу, пешеходы перебегают дорогу в неположенном месте", – говорит начальник управления административной полиции ДП Алматы подполковник Асхат Кулбаев.

Вчера акимат города предупреждал, что с раннего утра 16 февраля до ночи 17 февраля в Алматы ожидаются осадки в виде дождя с переходом в сильный снег. При этом температура к вечеру сегодня понизится до -20 градусов мороза, а ночью – до -22 градусов.

Сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Между тем, по данным на сайте РГП "Казгидромет", завтра, 17 февраля, в южной столице прогнозируется облачная погода. Температура днем составит -14...-17 градусов. Скорость ветра ожидается в районе 2-7 м/с.

Между тем в Астане сегодня из-за неблагоприятной погоды все школьники, а также некоторые студенты колледжей, учащиеся первой смены, перешли на дистанционку.