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В Алматы массово отменяются и задерживаются рейсы из-за непогоды (видео)

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В аэропорту Алматы из-за неблагоприятной погоды задерживают или отменяют рейсы из или в южную столицу. Авиакомпании дали пассажирам возможность вернуть деньги за билет.

Согласно информации на официальном сайте воздушной гавани, по ситуации на 22:18 16 февраля в аэропорту Алматы задержаны вылеты в Доху, Туркестан, два рейса в Шымкент, несколько вылетов в Астану, а также в Атырау, Актау, Пхукет, Урумчи, Уральск, Дели.

Отменен прилет самолетов из Семея и Усть-Каменогорска. Также задерживается прибытие воздушных суден из Душанбе, Тараза, Кызылорды, Астаны, Дели, Костаная, Бишкека и еще ряд других рейсов.

В пресс-службе аэропорта Алматы попросили пассажиров отнестись к ситуации с пониманием.

"В связи со сложными метеоусловиями в течение дня в аэропорту Алматы – ливневого снега, сильного снегопада с ограниченной видимостью, резкого похолодания – наблюдаются существенные задержки рейсов. Просим пассажиров отнестись с пониманием. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме", – говорится в сообщении.

Во FlyArystan также прокомментировали ситуацию.

"В связи с погодными условиями в Алматы 16 февраля рейсы из/в южной столицы были задержаны.

Рейсы КС7151 KC7153 Алматы – Семей, КС7152 KC7154 Семей – Алматы, КС7171 Алматы – Усть-Каменогорск, КС7172 Усть-Каменогорск– Алматы отменены из-за условий наземного обслуживания (очередь на обслуживание воздушных судов, длительная очистка перрона от снега и очередь на противообледенительные процедуры)", – говорится в сообщении в Telegram.

Пассажирам отмененных рейсов предложили полный возврат по месту приобретения билетов.

Представители Air Astana тоже подтвердили задержки и отмены рейсов

"Авиакомпания внимательно следит за состоянием погоды и по возможности стремится минимизировать сбой в расписании полетов, и в то же время ставит во главу угла безопасность полетов. Просим следить за расписанием рейсов на сайте", – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Пассажиров попросили обращаться к онлайн-консультантам на официальном сайте или на WhatsApp: +7 702 702 01 48.

Для возврата средств из-за отмены и задержки рейсов можно также обратиться в Центр поддержки. Телефон горячей линии: +7 7272 44 44 78.

Об обстановке в аэропорту

С корреспондентом NUR.KZ вышла на связь одна из читательниц, летевшая из Пхукета (Таиланд). По ее словам, ждать пришлось подолгу и сразу несколько раз.

Первой трудностью оказалась эвакуация пассажиров из самолетов.

"Где-то 2,5 часа сидели в самолете, потому что из-за погодных условий нам не могли подогнать трап и автобусы, которые забирают людей из самолета. Не работали "рукава" – проходы, которые соединяют самолет с аэропортом напрямую, поэтому все ждали автобусы. Перед нами в очереди стояли 5 самолетов", – рассказывает она.

И на этом еще не все: часть времени ушла на ожидание багажа. Более того, выдавали его вперемешку – да так, что на ленту выгружали по пять чемоданов.

В результате один из чемоданов нашего собеседника оказался поврежден. Вот что с ним стало.

Поврежденный чемодан
Поврежденный чемодан. Фото: от читателя

На фото видно, что у чемодана отсутствует одно колесо. Также, со слов женщины, она не обнаружила на нем кодового замка.

"Люди, конечно, возмущаются, злые все, на нервах. Подходят и кричат на тех, кто должен выгружать багаж. Кричат: "Чем вы тут занимаетесь? Тут столько людей вас ждет". Ну и, конечно, между собой все обсуждают, что вот такой коллапс получается из-за погоды – и аэропорт, оказывается, совершенно не готов: рукава не готовы, автобусы не готовы, трапов не хватает…

(…) В итоге багаж мы ждали больше двух часов. Спасибо авиакомпании, с которой мы летели – они держали с нами связь, объясняли ситуацию с автобусами, старались нас успокоить. Воду выдавали. В аэропорту, конечно, никто ничего не объяснял: все бегали, суетились", – поделилась читательница.

Отметим, что сегодня утром, 16 февраля, сильный снегопад начался в Алматы. Синоптики предупреждают: осадки продлятся до ночи 17 февраля. В городе местами образовываются заторы, есть и случаи мелких ДТП.

Непогода в южной столице стала причиной заторов на дорогах. Уровень пробок достигал днем 10 баллов. Временно было приостановлено движение транспорта по международной трассе "Бишкек – Алматы".

Также с предупреждением к гостям и жителям Алматы сегодня обращались представители полиции и ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061467-v-almaty-massovo-otmenyayutsya-i-zaderzhivayutsya-reysy-iz-za-nepogody/

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