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Снегопад и мороз до 33 градусов ожидаются в мегаполисах Казахстана в субботу

Опубликовано:

Женщина с детьми идет по тротуару зимой
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 17 февраля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы опять ожидается снегопад. Температура днем поднимется до -11 градусов, а ночью опустится до -23 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны синоптики пообещали пасмурную погоду без осадков. Днем - до -21 градуса, ночью температура снизится до -33 градусов. Скорость ветра – 3,3 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,5 м/с.

Накануне сильный снегопад начался в Алматы. Синоптики предупреждали: осадки продлятся до ночи 17 февраля. Непогода в южной столице стала причиной заторов на дорогах. Уровень пробок достигал днем 10 баллов. Временно было приостановлено движение транспорта по международной трассе "Бишкек – Алматы".

Также с предупреждением к гостям и жителям Алматы сегодня обращались представители полиции и ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061478-snegopad-i-moroz-do-33-gradusov-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-subbotu/

Автор: Виктор Николаев

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Снегопад и мороз до 33 градусов ожидаются в мегаполисах Казахстана в субботу
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