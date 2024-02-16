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Трасса "Бишкек – Алматы" закрыта из-за непогоды

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Метель на трассе
Метель на трассе. Иллюстративное фото: pixabay.com

Временно приостановлено движение транспорта по международной трассе "Бишкек – Алматы", передает NUR.KZ со ссылкой на Пограничную службу ГКНБ Кыргызстана.

"В связи с временным ухудшением погодных условий на территории Казахстана и закрытием перевала "Кордай" временно приостановлено движение транспортных средств по международной трассе "Бишкек – Алматы", – говорится в сообщении.

В ведомстве порекомендовали водителям планировать поездки и маршруты движения с учетом погодных условий, а также подготовиться к продолжительным стоянкам на различных участках дороги и запастись предметами первой необходимости: продуктами питания, теплыми вещами, водой, горюче-смазочными материалами.

Напомним, сегодня утром, 16 февраля, сильный снегопад начался в Алматы. Синоптики предупреждают: осадки продлятся до ночи 17 февраля. В городе местами образовываются заторы, есть и случаи мелких ДТП.

Непростые метеоусловия также повлияли и на работу авиаперевозок. Так, в аэропорту объявили о задержке, по меньшей мере, 12 рейсов, вылетающих из Алматы.

В мегаполисе из-за обильного снегопада уровень пробок достиг 10 баллов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061428-trassa-bishkek-almaty-zakryta-iz-za-nepogody/

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