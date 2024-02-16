Дождь со снегом, потом – мороз: ДЧС обратился к алматинцам

В Алматы днем ожидаются осадки, повышение температуры, а уже ночью ударит крепкий мороз. В связи с ухудшением погоды спасатели обратились к жителям мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

"Департамент по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения от 15 февраля 2024 года предупреждает о неблагоприятном явлении погоды!

В Алматы 16 февраля сильные осадки - дождь, снег, гололед, а также дальнейшее понижение температуры воздуха в выходные до -20 градусов мороза", - говорится в сообщении ДЧС в Telegram-канале.

Спасатели предупреждают, что на фоне морозов возрастает вероятность возникновения бытовых пожаров из-за перегрузки электросетей, нарушения правил использования электроприборов, а также неправильного использования газового оборудования, топящихся на угле печей.

Департамент по ЧС Алматы предупреждает:

категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке;

нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;

в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, или повреждении изоляции проводов, немедленно его обесточьте.

При отравлении угарным газом спасатели рекомендуют жителям частного сектора:

проверить тягу печи;

при необходимости - очистить дымоход от сажи и заделать в нем трещины.

"Наличие тяги в дымоходе можно определить поднеся тонкий листок бумаги. Если он отклонился в сторону топки, то тяга есть, либо поднести только что потушенную спичку, и по направлению дымка от нее вы узнаете, в какую сторону направлена тяга вашего дымохода", - говорится в сообщении ДЧС.

В ведомстве также напомнили, что использование печей на газовом топливе имеет свои особенности. Так, утечку газа из соединений можно проверить нанесением мыльного раствора, если в местах утечки образуются пузырьки.

Здесь же предупредили, что ремонт и техническое обслуживание печей должны проводить только квалифицированные специалисты.

Ранее сообщалось, что сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью - опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Также накануне алматинский акимат выступил с обращением к горожанам в связи с ожидаемыми в мегаполисе морозами и сильным снегопадом.

В связи с погодными условиями водителей и пешеходов призвали соблюдать меры предосторожности. Автовладельцев попросили снизить скорость, увеличить дистанцию между машинами и избегать резких маневров. Кроме того, в связи с планируемым прохождением колонн спецтехники по сгребанию снега 16 февраля и массовым вывозом снега в ночной период на 17 февраля алматинцев призвали не парковать автотранспорт на обочинах дорог.