Алматы "встал" из-за сильного снегопада
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Сильный снегопад в Алматы, который начался сегодня утром, стал причиной заторов на дорогах. Уровень пробок достигает 10 баллов, передает NUR.KZ.
Согласно карте 2GIS, наиболее загруженными являются проспекты Рыскулова, Райымбека, Толе би, Абая и Аль-Фараби, а также улицы Сатпаева и Тимирязева. Наблюдаются заторы и на ВОАД.
Некоторые водители, чтобы хоть как-то развлечься в пробке, пишут сообщения в приложении навигатора и шутят, что "останутся дома до весны".
Между тем в управлении развития коммунальной инфраструктуры города сообщили, что коммунальные службы Алматы переведены на усиленный режим.
По состоянию на 12:00 выпало 7 см снега. Для его уборки задействованы 483 единиц спецтехники и 1180 дорожных рабочих.
Также ведутся работы по подметанию тротуаров, мест общего пользования и заездов к социально значимым объектам, в которых задействовано 174 единиц малогабаритной тротуароуборочной техники.
"Производится ручная уборка остановок общественного транспорта и надземных пешеходных переходов. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", – сообщили в ведомстве.
Отметим, что сегодня утром, 16 февраля, сильный снегопад начался в Алматы. Синоптики предупреждают: осадки продлятся до ночи 17 февраля. В городе местами образовываются заторы, есть и случаи мелких ДТП.
Непростые метеоусловия также повлияли и на работу авиаперевозок. Так, в аэропорту объявили о задержке, по меньшей мере, 12 рейсов, вылетающих из Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061390-almaty-vstal-iz-za-silnogo-snegopada/