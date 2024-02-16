Алматы "встал" из-за сильного снегопада

Сильный снегопад в Алматы, который начался сегодня утром, стал причиной заторов на дорогах. Уровень пробок достигает 10 баллов, передает NUR.KZ.

Согласно карте 2GIS, наиболее загруженными являются проспекты Рыскулова, Райымбека, Толе би, Абая и Аль-Фараби, а также улицы Сатпаева и Тимирязева. Наблюдаются заторы и на ВОАД.

Уровень загруженности дорог. Скриншот: 2gis.kz

Некоторые водители, чтобы хоть как-то развлечься в пробке, пишут сообщения в приложении навигатора и шутят, что "останутся дома до весны".

Между тем в управлении развития коммунальной инфраструктуры города сообщили, что коммунальные службы Алматы переведены на усиленный режим.

По состоянию на 12:00 выпало 7 см снега. Для его уборки задействованы 483 единиц спецтехники и 1180 дорожных рабочих.

Также ведутся работы по подметанию тротуаров, мест общего пользования и заездов к социально значимым объектам, в которых задействовано 174 единиц малогабаритной тротуароуборочной техники.

"Производится ручная уборка остановок общественного транспорта и надземных пешеходных переходов. В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", – сообщили в ведомстве.

Отметим, что сегодня утром, 16 февраля, сильный снегопад начался в Алматы. Синоптики предупреждают: осадки продлятся до ночи 17 февраля. В городе местами образовываются заторы, есть и случаи мелких ДТП.

Непростые метеоусловия также повлияли и на работу авиаперевозок. Так, в аэропорту объявили о задержке, по меньшей мере, 12 рейсов, вылетающих из Алматы.