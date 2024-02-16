Буран в области Абай: введен режим ЧС, на помощь выехали военные БТРы (видео)

В одном из районов области Абай ввели режим ЧС природного характера. В самом регионе из-за буранов и метелей люди застревают посреди трасс. К ним на помощь прибыли военные.

По области Абай наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Сегодня днем почти во всех районах Семея отключилось электричество и холодная вода. В Министерстве энергетики поспешили сообщить, что подачу электроэнергии восстановили за 15 минут.

Между тем люди из-за сильных буранов застревают на трассах. В Кокпектинском районе области техника не смогла пробиться к застрявшим на дороге гражданам, пришлось задействовать авиацию.

Наряду с этим, как сообщили в официальном Telegram-канале областного акимата, психологи оказывают экстренную психологическую помощь спасенным в пунктах обогрева.

Кроме того, функционирует телефон горячей линии, на который уже поступило более 180 звонков.

В акимате напомнили, что обратиться в ДЧС области Абай можно по телефону: 8 7222 35 38 31.

В связи с непогодой в Кокпектинском районе области с 16 февраля введен режим ЧС природного характера местного масштаба. Главой штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации назначен заместитель акима района Марат Темиржанов.

Между тем департамент полиции области Абай настоятельно призывает граждан не выезжать сейчас за пределы населенных пунктов.

В Министерстве обороны сообщили, что для спасения людей в регион направили военных.

"По просьбе областного ДЧС Министерство обороны выделило личный состав, специальную и авиационную технику для спасения водителей и пассажиров автотранспорта, оказавшихся в снежном плену", – говорится в сообщении в Telegram.

Отметим, согласно прогнозу на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра, 17 февраля, в области Абай объявлено штормовое предупреждение. Сегодня ночью на севере, востоке, юге, днем – на севере – ожидается низовая метель. Скорость ветра – 15-20 м/с.