"Еды нет, люди замерзают": десятки фур застряли на трассе в Актюбинской области из-за гололеда

Водители фур, застрявших на трассе в Актюбинской области из-за непогоды и гололеда, просят о помощи. Ситуацию прокомментировали в акимате и "КазАвтоЖоле", передает "Мой город".

Один из водителей обратился в редакцию издания. Он рассказал, что между поселком Карабутак и Хромтау застряли десятки большегрузов.

По словам дальнобойщиков, добраться до места назначения они не могут из-за сильного гололеда на дороге, которую никто не посыпает. Запасы еды давно закончились, а в ближайшем магазине хлеб стали продавать по половине.

"Сейчас мы не можем подняться на подъем в 16 километрах от села Карабутак, очень скользко. Дороги никто не посыпает, топливо заканчивается, еды нет, в магазинах продуктов нет. На один подъем уходит 1,5 – 2 часа, если ДТП, то ждем пока все разберут и снова пытаемся. Мы все груженные, ладно у меня стройматериалы, у других лекарства и продукты.

Люди ждут свои медикаменты, а мы стоим. Мимо нас проезжала спецтехника, но без песка. Сотрудники полиции проезжают и даже не останавливаются. Нам по телефону только обещают прислать технику, но по факту здесь нет никого. Хлеб в магазине по половине продают, я свою порцию съел еще вчера.

Но голод это терпимо, самое главное - выехать отсюда и не замерзнуть. У нас страх, особенно вечером, к тому же начались морозы, люди замерзают. До нас нет дела никому", — говорит водитель большегруза.

В пресс-службе акимата Актюбинской области сообщили, что они в курсе проблемы и работы на участке ведутся.

"Бригады и вся техника работает днем и ночью без перерыва. Заявки и жалобы от водителей фур у нас есть, все приняты. Касательно продуктов и ночлежки все давно решено. Волонтеры постоянно подвозят еду", — сообщили в акимате Актюбинской области.

По информации нацкомпании "КазАвтоЖол", в Актюбинской области закрыли два участка дорог республиканского значения в связи с ухудшениями погодных условий. Движение ограничено от поселка Карабутак до границы Кызылординской области и от границы Западно-Казахстанской области до поселка Кобда.

"Работы по зимнему содержанию участка не прекращались. Задействовано 666 единиц техники и 1475 человек. Дорожники продолжают очищать обочины от снега и расширять проезжую часть.

Сейчас между Хромтау и Карабутаком простаивают 30 сломанных транзитных большегрузов. Но темпы работы не понижаются. Мы привлекаем дополнительную технику к уже мобилизованным 24. Также на всей протяженности участка проводится подсыпка противогололедных реагентов и песчано-соляной смеси", — сообщили в нацкомпании.