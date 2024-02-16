Снегопад и мороз до 36 градусов обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 16 февраля - в двух мегаполисах обещают снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до -12 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют морозы и погоду без осадков. Днем ожидается до -23 градусов, ночью температура снизится до -36 градусов. Скорость ветра – 4,6 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до -4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,2 м/с.