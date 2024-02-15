Продлят ли дистанционку школьникам и студентам колледжей в Астане 16 февраля

В Астане завтра, 16 февраля, школьники и студенты колледжей будут учиться дистанционно из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования столицы.

"В связи с ухудшением погодных условий 16 февраля 2024 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в ведомстве.

Между тем, в каком формате будут заниматься учащиеся второй смены, станет известно завтра.

Напомним, что два дня подряд – 14 и 15 февраля – столичные школьники были переведены на дистанционный формат обучения из-за ухудшения погодных условий.

Также ранее синоптики сообщали, что с 15 по 17 февраля в Казахстане ожидается похолодание. В некоторых регионах морозы могут достигать 38 градусов. Кроме того, с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед и метель.