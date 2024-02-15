Использовать в банях очищенную вторично воду призвал министр Нуржигитов

На обсуждении вопросов использования воды в Казахстане во время круглого стола в мажилисе глава Минводы предложил использовать в банях вторичную воду, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявил, что каждый год в Казахстане тратится около 25 кубокилометров воды: 65% из них - на сельское хозяйство, 25% - на промышленность и 4,3% - на коммунально-бытовые нужды.

Он добавил, что промышленные предприятия Казахстана повторно используют лишь 17% использованной воды. К 2030-му году этот показатель хотят довести до 50%.

Коммунально-бытовые нужны в стране тратят 4,3% - здесь воду также можно использовать повторно. В первую очередь, по словам Нуржигитова, это должно касаться автомоек и предприятий сферы услуг.

"В среднем расход воды на мытье одной машины на мойке самообслуживания составляет около 200-250 литров. Если же разговор ведется о грузовых машинах и автобусах затраты воды возрастают до 500-700 литров, что составляет в годовом выражении порядка 100 млн кубометров воды, а потребление воды банными комплексами в год составляет около 120 млн кубометров", - заявил он.

Также повторное использование воды, по мнению министра, может быть и на объектах бизнеса.

"Учитывая фактическое применение "чистой воды", в настоящее время на объектах малого и среднего бизнеса - автомойках, в саунах, банных комплексах, ремонтных производственных комплексах и т. д. - необходимо внедрять технологии вторичного использования водных ресурсов.

Применение технологий локальных очистных сооружений (ЛОС), в частности на автомойках, позволит включить во вторичный и постоянный оборот водный ресурс, без постоянного подключения и потребления чистой воды с централизованных источников водоснабжения", - добавил министр.

Проблемы с водоснабжением в Казахстане

В начале мая 2023 года бывший премьер-министр Алихан Смаилов заявлял, что сейчас требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тыс. казахстанцев питьевой водой.

Выступая на саммите "Центральная Азия – Китай" в середине мая в КНР, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды. Глава Казахстана предложил внедрить новые технологии в водохозяйственную сферу.

Позже Смаилов раскритиковал чиновников из-за ситуации с водой в стране.

В августе юг Казахстана остался без поливной воды из Кыргызстана. Дефицит поливной воды ощущали Байзакский, Таласский и частично - Жамбылский районы.

В ноябре глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, в каких регионах Казахстана есть проблемы с обеспечением питьевой водой, - это Центральный и Западный Казахстан.

В декабре 2023 года депутат мажилиса Сергей Пономарев заявил, что Казахстан на 90% зависит от вод сопредельных государств. По его словам, острый дефицит воды уже сегодня есть в Кызылординской, Жамбылской и Атырауской областях.

А первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз заявил, что только 1% водных ресурсов РК направляется на обеспечение населения питьевой водой.

В январе этого года депутат мажилиса Павел Казанцев высказался об отношении казахстанцев к воде. По его словам, в РК низкий тариф на воду - люди тратят ее неэкономно.

"Ведром воды чистить зубы - это не нормально", - заявил он.

Недавно глава министерства водных ресурсов и ирригации заявил, что автомойкам в Казахстане могут поднять тарифы на воду.