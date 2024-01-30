Автомойкам в Казахстане могут поднять тарифы на воду

Глава Министерства водных ресурсов и ирригации сегодня на брифинге правительства рассказал о планах повысить тарифы на воду для автомоек, передает корреспондент NUR.KZ.

Нуржан Нуржигитов сообщил, что от всего объема водных ресурсов на питьевые нужды Казахстан использует всего лишь 1,3%, или порядка 1,3 кубокилометра воды.

"Из них, когда анализ делали, выяснили, что порядка 200 млн кубов как раз используют СТО на мойку машин. Теперь как эту проблему решить? Мы сейчас в Водном кодексе хотим предусмотреть норму, какой-то временной промежуток предоставим, но пока не определили, еще обсуждаем, чтобы предприниматели, которые на СТО используют питьевую воду, в течение этого определенного промежутка времени поставили оборудование по очистке той воды, которую они используют для мытья автомобилей. То есть получается оборотное использование воды", – сказал министр.

Также министр отметил, что ведомство планирует пересмотреть тарифы.

"Второй вопрос – мы еще задавали вопрос по тарифам. Здесь тоже вопрос будем решать, то есть тот предприниматель, который использует питьевую воду для других нужд, наверное, тариф будем повышать и значительно, чтобы уже стимулировать бизнес, чтобы он повторно использовал воду, которую взял", – заявил Нуржигитов.

Напомним, в ноябре стало известно, что новый тариф на поливную воду планируют ввести в 2024 году в Казахстане.

Также ранее аким Алматы Ерболат Досаев говорил об изменении тарифов, отметив, что в городе "бесконечно дешевая вода".

В декабре глава Высшей аудиторской палаты рассказала, почему необходимо было пересмотреть тарифы на воду в Казахстане. Она напомнила о проблемах с водой летом 2023 года в Астане, Атырау и Темиртау.

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов тоже высказался о тарифах на питьевую и поливную воду.

"С 1 января средневзвешенный тариф увеличивается на 1 тенге (на поливную воду - прим.ред.). Это позволит увеличить заработную плату работникам на 25%, и средняя зарплата составит 211 тысяч тенге. Дополнительно в течение пяти лет привлечем более 100 млрд тенге инвестиций на реконструкцию ирригационных систем", – заявил он.

Нуржигитов добавил, что проблемы решатся к 2025 году.