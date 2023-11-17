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В каких регионах Казахстана есть проблемы с питьевой водой

Опубликовано:

Мужчина набирает воду из-под крана
Кран. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в СЦК рассказал, в каких регионах Казахстана есть проблемы с обеспечением питьевой водой, передает корреспондент NUR.KZ.

Нуржан Нуржигитов сообщил, что качество питьевой воды постоянно мониторится.

"Регулярно проводим анализ воды. Если выяснится, что есть опасность, то подача воды прекратится. В целом, если система работает нормально, то питьевая вода подается хорошего качества", сказал министр.

Он также назвал регионы, где есть проблемы с обеспечением питьевой водой.

"Это Центральный и Западный Казахстан. Там есть проблемы с обеспечением. В частности, в Жезказгане, в Акмолинской области. Дальше следует западный Казахстан, Мангистауская и Атырауская области. Южные и восточные регионы страны находятся в лучшем положении", — добавил министр.

Проблемы с водоснабжением в Казахстане

Напомним, в марте в Астане из-за дефицита проектных мощностей по производству питьевой воды были введены ограничения на подачу воды в определенные часы.

В Алматы после аварии на крупном водопроводе в конце апреля заявили о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

Также в апреле из-за порыва магистральной трубы в районе главной насосной станции без воды остались жители Балхаша. Горожане вынуждены были закупаться водой в магазинах и у водовозов. Холодная вода появилась в домах лишь четыре дня спустя.

В начале мая премьер-министр Алихан Смаилов заявлял, что сейчас требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тыс. казахстанцев питьевой водой.

Для решения этой проблемы, в числе прочего, глава кабмина поручил Министерству нацэкономики совместно с МИИР и Минэкологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду.

Выступая на саммите "Центральная Азия - Китай" в середине мая в КНР, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды. Глава Казахстана предложил внедрить новые технологии в водохозяйственную сферу.

Позже Смаилов раскритиковал чиновников из-за ситуации с водой в стране.

В сентябре аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в южной столице изменятся тарифы на воду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046328-v-kakih-regionah-kazahstana-est-problemy-s-pitevoy-vodoy/

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