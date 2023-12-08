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30 лет независимости Казахстана

Ожидает ли казахстанцев дефицит питьевой воды, рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации

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Девушка пьет воду из бокала
Стакан воды. Иллюстративное фото: pexels.com

Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз заявил, что только 1% водных ресурсов РК направляется на обеспечение населения питьевой водой, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как отметил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации, каждый год на территории Казахстана собирается запас воды объемом 102,3 куб. км, из них 1,2 куб. км, то есть более 1% от общего объема воды, идут на обеспечение населения питьевой водой.

Он отметил, что годовое потребление воды для нужд экономики составляет около 25 куб. км. Из них 65% направляются на нужды сельского хозяйства, 25% – на нужды промышленности.

"Нельзя сказать, что будет нехватка питьевой воды. Во всех нормативных актах и в том же Водном кодексе на первом месте стоит вопрос обеспечения наших граждан питьевой водой.

В ближайшие 2 года мы планируем обеспечить все регионы страны централизованной системой водоснабжения.

Какими бы ни были природные условия, будь то изменение климата или сокращение трансграничных водных ресурсов, это не приведет к дефициту питьевой воды. Так как объем питьевой воды, необходимый населению, составляет лишь 1% от общего годового запаса воды", – заявил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации.

Проблемы с водоснабжением в Казахстане

В начале мая премьер-министр Алихан Смаилов заявлял, что сейчас требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тыс. казахстанцев питьевой водой.

Для решения этой проблемы, в числе прочего, глава кабмина поручил Министерству нацэкономики совместно с МИИР и Минэкологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду.

Выступая на саммите "Центральная Азия – Китай" в середине мая в КНР, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды. Глава Казахстана предложил внедрить новые технологии в водохозяйственную сферу.

Позже Смаилов раскритиковал чиновников из-за ситуации с водой в стране.

В августе юг Казахстана остался без поливной воды из Кыргызстана. Дефицит поливной воды ощущали Байзакский, Таласский и частично – Жамбылский районы.

В ноябре глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, в каких регионах Казахстана есть проблемы с обеспечением питьевой водой – это Центральный и Западный Казахстан.

А на этой неделе депутат мажилиса Сергей Пономарев обратился к премьеру по вопросу "первобытного" потребления воды в Казахстане.

"Европейцы падают в обморок, когда видят, что мы моем автомобили питьевой водой! Все в шоке, кроме нас! Президент страны поставил задачу ввести повышенный тариф за сверхнормативное потребление воды, чтобы сформировать культуру ответственного водопотребления. Считаем, должно быть так: использовал воды сверх положенной нормы – плати за каждый литр больше", – заявил мажилисмен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049905-ozhidaet-li-kazahstantsev-defitsit-pitevoy-vody-rasskazali-v-ministerstve-vodnyh-resursov-i-irrigatsii/

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