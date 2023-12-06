"Европейцы в шоке, что мы моем авто чистейшей питьевой водой": депутат обратился к премьеру

На пленарном заседании мажилиса депутат Сергей Пономарев в своем депутатском запросе обратился к премьеру по вопросу "первобытного" потребления воды в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Пономарев сослался на прогноз ООН, согласно которому в ближайшие 15 лет Казахстан ждет жесткий водный голод.

"Эта беда случится, если не будет повышена эффективность использования и управления водными ресурсами, а они у нас сейчас на первобытном уровне, уж простите за сравнение.

(…) Об отношении к воде в стране… мы чистим зубы, при этом тратим за минуту 10 литров живительной влаги. Сегодня, чтобы побриться, многие из нас, не закрывая кран, вылили ее 50 литров. Это 100 вот таких бутылочек (показывает полулитровую бутылку воды - прим. ред.).

Европейцы падают в обморок, когда видят, что мы моем автомобили питьевой водой! Все в шоке, кроме нас! Президент страны поставил задачу ввести повышенный тариф за сверхнормативное потребление воды, чтобы сформировать культуру ответственного водопотребления. Считаем, должно быть так: использовал воды сверх положенной нормы - плати за каждый литр больше.

Призываю неравнодушных представителей гражданского общества подключится к массовой разъяснительной работе по экономии питьевой воды и формированию ответственного водопотребления у граждан страны", - заявил депутат.

По мнению Пономарева, несмотря на поручение Касым-Жомарта Токаева по подготовке водного кодекса, "правительство находится в спячке".

При этом, добавляет он, паводковые воды "бездарно уходят в почву", потому что Казахстан потерял все накопители, а "реки текут в никуда", поскольку воду не очищают и не используют повторно.

"В алматинскую ТЭЦ-2 заходит две трубы метрового диаметра с чистейшей горной водой - она обогревает горожан и затем сливается в канализацию. Из Большого Алматинского канала, построенного 40 лет назад, вода льется как из бездонного ведра - бежит мимо разрушенных лотков. Еще хуже ситуация на канале Каныша Сатпаева…

При этом, по официальным данным, из-за дырявых каналов мы теряем ежегодно почти половину влаги. И лишь 14% орошаемых земель поливаем с использованием водосберегающих технологий", - добавил Пономарев.

Он сообщил, что Казахстан на 90% зависит от вод сопредельных государств. Острый дефицит воды уже сегодня есть в Кызылординской, Жамбылской и Атырауской областях.

Проблемы с водоснабжением в Казахстане

В начале мая премьер-министр Алихан Смаилов заявлял, что сейчас требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тыс. казахстанцев питьевой водой.

Для решения этой проблемы, в числе прочего, глава кабмина поручил Министерству нацэкономики совместно с МИИР и Минэкологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду.

Выступая на саммите "Центральная Азия - Китай" в середине мая в КНР, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о грозящем Центральной Азии дефиците воды. Глава Казахстана предложил внедрить новые технологии в водохозяйственную сферу.

Позже Смаилов раскритиковал чиновников из-за ситуации с водой в стране.

В августе юг Казахстана остался без поливной воды из Кыргызстана. Дефицит поливной воды ощущали Байзакский, Таласский и частично - Жамбылский районы.

В ноябре глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, в каких регионах Казахстана есть проблемы с обеспечением питьевой водой - это Центральный и Западный Казахстан.