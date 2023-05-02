"Не хотят экономить воду": в Казахстане планируют повысить тарифы на воду

Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства высказался о необходимости экономии водных ресурсов, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава кабмина отметил, что сегодня требуется решение вопроса по обеспечению более 600 тыс. наших граждан питьевой водой.

"Даже в столице отмечаются перебои с водой. В данном контексте особую роль должно занимать бережливое водопотребление. К сожалению, многие граждане не хотят экономить воду.

Решению данной проблемы должны послужить цифровизация отрасли и эффективное тарифообразование", - заявил премьер-министр.

По его словам, все эти моменты необходимо предусмотреть при подготовке нового Водного кодекса и программных документов.

Глава кабмина поручил Министерству нацэкономики совместно с МИИР и Минэкологии в месячный срок внести конкретные предложения по внедрению новой тарифной политики на воду.

При этом, по словам Смаилова, важно, чтобы вырученные средства были направлены на модернизацию инфраструктуры, в том числе на внедрение цифровых технологий водопользования.

Напомним, в конце марта стало известно, что из-за роста населения столицы и интенсивной застройки в Астане наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды. "Астана Су Арнасы" решило ввести ограничения на подачу воды в определенные часы.

Ограничительные меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

Ситуацию с дефицитом воды позже прокомментировал экс-аким столицы и вице-премьер Алтай Кульгинов. По его словам, станцию по очистке воды начали проектировать еще в 2020 году, во время пандемии, так как были прогнозы по росту населения столицы.

Добавим также, что в январе министр нацэкономики Алибек Куантыров рассказал, в каких городах тарифы на коммунальные услуги повысятся сильнее всего и когда это произойдет.

А в начале апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, на сколько могут вырасти тарифы на коммунальные услуги в Казахстане.

К слову, на прошлой неделе в МИИР заявили, что из-за низких тарифов на комуслуги денег на ремонт сетей не хватало, в результате инфраструктура медленно, но верно ветшала до критического состояния. Еще одной причиной проблем с водоснабжением крупных городов в Мининдустрии назвали отсутствие культуры потребления.

Сегодня на заседании кабмина глава МИИР Марат Карабаев сообщил, что из бюджета выделят 280 млрд тенге на решение проблем с водой в регионах страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018959-ne-hotyat-ekonomit-vodu-v-kazahstane-planiruyut-povysit-tarify-na-vodu/