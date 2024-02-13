"Нигде в мире так не делают": глава ассоциации охотников высказался об отстреле самок сайгаков в Казахстане

На брифинге в СЦК глава казахстанской ассоциации охотников ответил на заявления в соцсетях по поводу отстрела сайгаков, заявив, что нигде в мире не убивают самок, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соцсетях, да, слышны такие лозунги, что нигде в мире никто не использует самок (не отстреливает самок сайгаков - прим.авт.). Но тут и логика подсказывает, и любой первокурсник охотовед знает: если изымать только самцов, баланс популяции будет нарушен, самки останутся неоплодотворенными. Представьте, в обществе останутся только женщины, что делать?

На самом деле, в мире одинаковые условия и правила изъятия видов - и самцы, и самки изымаются. Вопрос в том, в какой период это делать. Наиболее разумный - сентябрь, это когда они перестают кормить потомство.

Тут другой вопрос - насколько этично или нет изымать уже оплодотворенных самок. Но другого варианта никакого нет, потому что как только самки прекращают кормить детенышей, у них наступает период гона, поэтому во всем мире эта практика развита", - заявил президент ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Табигат" Кажым Джумалиев.

Он добавил, что в Казахстане по этому вопросу работала международная группа экспертов, и "об этом мало кто знает".

"В том числе ученые из международного союза охраны дикой природы, различные зеленые организации типа Берлинского орнитологического общества. То есть, это ученые-иностранцы с мировым именем. В мае прошлого года была финальная конференция, где правительству, в том числе, были выданы рекомендации, как рационально использовать антилопу.

У них стоит соотношение полов 1 к 5 - на 1 изымаемого самца предлагается изымать 5 самок, потому что у сайгаков самцы хуже переживают зиму, они часто гибнут", - добавил спикер.

Отметим, что в ряде СМИ и соцсетях убийство сайгаков называют беспределом, поскольку трупы, в том числе беременных животных, находят в степях, некоторых животных находят живыми после отстрела. Зоозащитники требуют прекратить отстрел и внести сайгаков в Красную книгу.

Накануне министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев заявил, что в Казахстане вновь введен запрет на отстрел сайгаков.

Разрешение на отстрел сайгаков

Напомним, летом 2022 года в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявили, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

В июле того же года Токаев сделал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" - президент заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

А в начале 2023 года сообщалось, что отстреливать сайгаков разрешат лишь в четырех областях Казахстана и только в научных целях.

Позже стало известно, что для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады, а мясо убитых животных будут перерабатывать сразу на трех заводах ЗКО.

В декабре прошлого года сообщалось о том, что сайгаки в Казахстане больше не находятся под угрозой исчезновения.