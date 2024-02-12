Регулировать численность сайгаков вновь перестали в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сегодня в кулуарах мажилиса заявил, что в Казахстане вновь введен запрет на отстрел сайгаков, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы остановили процесс регулирования численности сайгаков. С 10 февраля", - сообщил сегодня в кулуарах правительства Ерлан Нысанбаев.

Он также ответил на вопрос журналистов касательно возобновления отстрела сайгаков в будущем.

"С учетом прошлогоднего окота, в этом году, в мае будет проведен очень детальный учет - прогнозно, можно сказать, что мы имеем увеличение численности еще плюс на 40%. И он, в целом, составит к моменту окота 2,5-2,6 млн голов. Плюс, мы ожидаем, если взять пессимистический окот, - плюс 30%. Получается, мы будем иметь в плюсе в этом году по итогам окота 700-750 тыс. голов, соответственно, оно пойдет на увеличение.

Учитывая нынешнюю ситуацию с состоянием популяции и резким увеличением уральской популяции, мы говорим, что емкость пастбищная не позволяет иметь такое количество. И в советское время она не превышала 280-300 тысяч (голов). Поэтому мы только на основании биообоснования на следующий год продолжим эту работу. Я вам открыто это говорю.

В ходе обсуждения с отечественными учеными и с международными экспертами, и плюс к этому - в зимнее время трудности, которые возникли по передвижению в степи, поэтому с 10 числа (февраля - прим. ред.) мы остановили процесс регулирования численности сайгаков", - добавил министр.

В декабре прошлого года сообщалось о том, что сайгаки в Казахстане больше не находятся под угрозой исчезновения.

Разрешение на отстрел сайгаков

Напомним, летом 2022 года в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявили, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

В июле того же года Токаев сделал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" - президент заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

А в начале 2023 года сообщалось, что отстреливать сайгаков разрешат лишь в четырех областях Казахстана и только в научных целях.

Позже стало известно, что для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады, а мясо убитых животных будут перерабатывать сразу на трех заводах ЗКО.