Будут продавать мясо и консервы: в ЗКО готовятся к промышленному истреблению сайги

К промышленному истреблению сайги готовятся в ЗКО - мясо убитых животных намерены перерабатывать сразу на трех заводах региона, передает телеканал "Астана".

Сообщается, что для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады. Под контролем сотрудников Охотзоопрома.

Ожидается, что под отстрел попадут 200 тыс. голов сайги.

"Этим будет заниматься Охотзоопром посредством найма на эти работы охотников из числа местных жителей. Отлов будет производиться методом Караева. Это большая сетка, туда загоняют всех сайгаков", - говорит руководитель инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Нурлан Рахимжанов.

По информации корреспондентов, мясо сайги будут реализовать в виде тушек на рынках города, а позже рассмотрят вопрос о производстве консервной продукции.

"Готовы принять на переработку тушек сайгаков на убой 3 предприятия. За смену 1000 голов, за 2 смены 2000 голов в течение 30 дней 60 тысяч, в течение 2 месяцев - 120 тысяч сумеем забить", - заявил замруководителя управления сельского хозяйства области Рустем Зулкашев.

Корреспонденты отметили, что сайгаки нанесли серьезный ущерб аграриям ЗКО - животные вытоптали пастбища, пострадало 1300 крестьянских хозяйств. Также из-за сайги были уничтожены посевы в Акмолинской, Актюбинской и других областях.

Отметим, прошлым летом в стране начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявили, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

К слову, в июле Токаев сделал выговор тогда еще главе Минэкологии Сериккали Брекешеву "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" - президент заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

После этого в Минэкологии заявили, что решение о регулировании численности сайгаков не примут, пока не будет проведено научное исследование.

А в начале этого года сообщалось, что отстреливать сайгаков разрешат лишь в четырех областях Казахстана и только в научных целях.