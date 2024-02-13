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"Строят на глаз": о нарушениях в строительстве домов на склонах Алматы рассказал эксперт

Опубликовано:

Оползень
Оползень. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какие нарушения допускают алматинцы при строительстве домов на горных склонах, рассказал управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров, передает корреспондент NUR.KZ.

КазНИИСА не участвовал в выяснении причин оползня, произошедшего 8 февраля в Медеуском районе Алматы, сообщил управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров. Но, по его словам, главная причина оползней всегда и везде одна - увлажнение грунта. Нередко это происходит из-за осадков или прорыва трубы.

Каждый владелец ответственен за свой дом, отмечает Ералы Шокбаров. В Алматы же многие жители строят дома на склонах, не соблюдая правил.

"В горной местности строительство ведется без проектно-сметной документации. Частники сами на свое усмотрение ставят подпорные стенки. Никто не выполняет усиление этих склонов. Есть подпорная стенка на этих склонах, но она не подтверждена ни расчетами, ни проектом.

А вообще нужно делать инженерно-геологические изыскания площадки строительства. И на их основании делать расчеты по устойчивости склона", - рассказывает управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров.

Но такую работу среди алматинцев проводят единицы. Большинство же строят на глаз, говорит специалист. А без инженерно-геологических изысканий не узнать в каком состоянии находится грунт. Значит правильно спроектировать подпорные стенки невозможно, отмечает эксперт.

"Склоны крутизной более 15% требуют мероприятий по укреплению склона перед строительством. Но некоторые жильцы просто срезают склон и строят там дома. А то, что срезали, ничем не усиливают.

Это сплошь и рядом. Они какую-то подпорную стенку построили. Но никто гарантий не дает, что завтра грунт увлажнится, начнет "ползти", а стенка сможет удержать этот склон", - отмечает Ералы Шокбаров.

Прежде, чем строить дом в горной местности, алматинцам следует изучить участок и риски того, может ли склон "поползти", говорит эксперт.

"Кода вы начнете срезать или выравнивать участок, нужно укреплять склон до здания и после здания. Необходимо усилить под основанием, а после усилить склон, который приходит к зданию. Поэтому строительство на склонах крутизной более 15% - очень дорогое удовольствие.

В большинстве случаев частники выравнивают, срезают склон и заливают подпорную армированную бетонную стенку. Вот и все. А подпорная стенка должна закрепиться так, чтобы эту стену что-то удерживало при сходе склона. Все это должно обосновываться расчетами", - говорит эксперт.

Но чаще к экспертам обращаются с жалобами на уже построенные хаотично дома. И только единицы обращаются к специалистам при проектировке.

Сход оползня в Алматы

8 февраля ночью в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. Под завалами остались четыре человека. Позже спасатели нашли их тела. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также двое юношей 2007 года рождения.

Жители района, где сошел оползень, высказались о страхе за свои дома. Еще один сосед уверял, что предупреждал о возможных последствиях.

Позже о причинах происшествия сообщили специалисты ГУ "Казселезащита": в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунта, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома.

А в ДЧС Алматы сообщили, что на месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет.

Аким Алматы Ерболат Досаев, в свою очередь, высказался о запрете строительства на горных склонах. Он отметил, что трагедия в "Тау-Самал" показала необходимость усиления контроля строительства в предгорной местности.

Позже глава МЧС Чингис Аринов сообщил о предварительной причине, из-за которой в Алматы сошел оползень, разрушивший два жилых дома.

А недавно замруководителя ГУ "Казселезащита" Мурат Касенов рассказал о причинах, по которым происходят оползни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060776-stroyat-na-glaz-o-narusheniyah-v-stroitelstve-domov-na-sklonah-almaty-rasskazal-ekspert/

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