"Строят на глаз": о нарушениях в строительстве домов на склонах Алматы рассказал эксперт

Какие нарушения допускают алматинцы при строительстве домов на горных склонах, рассказал управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров, передает корреспондент NUR.KZ.

КазНИИСА не участвовал в выяснении причин оползня, произошедшего 8 февраля в Медеуском районе Алматы, сообщил управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров. Но, по его словам, главная причина оползней всегда и везде одна - увлажнение грунта. Нередко это происходит из-за осадков или прорыва трубы.

Каждый владелец ответственен за свой дом, отмечает Ералы Шокбаров. В Алматы же многие жители строят дома на склонах, не соблюдая правил.

"В горной местности строительство ведется без проектно-сметной документации. Частники сами на свое усмотрение ставят подпорные стенки. Никто не выполняет усиление этих склонов. Есть подпорная стенка на этих склонах, но она не подтверждена ни расчетами, ни проектом.

А вообще нужно делать инженерно-геологические изыскания площадки строительства. И на их основании делать расчеты по устойчивости склона", - рассказывает управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров.

Но такую работу среди алматинцев проводят единицы. Большинство же строят на глаз, говорит специалист. А без инженерно-геологических изысканий не узнать в каком состоянии находится грунт. Значит правильно спроектировать подпорные стенки невозможно, отмечает эксперт.

"Склоны крутизной более 15% требуют мероприятий по укреплению склона перед строительством. Но некоторые жильцы просто срезают склон и строят там дома. А то, что срезали, ничем не усиливают.

Это сплошь и рядом. Они какую-то подпорную стенку построили. Но никто гарантий не дает, что завтра грунт увлажнится, начнет "ползти", а стенка сможет удержать этот склон", - отмечает Ералы Шокбаров.

Прежде, чем строить дом в горной местности, алматинцам следует изучить участок и риски того, может ли склон "поползти", говорит эксперт.

"Кода вы начнете срезать или выравнивать участок, нужно укреплять склон до здания и после здания. Необходимо усилить под основанием, а после усилить склон, который приходит к зданию. Поэтому строительство на склонах крутизной более 15% - очень дорогое удовольствие.

В большинстве случаев частники выравнивают, срезают склон и заливают подпорную армированную бетонную стенку. Вот и все. А подпорная стенка должна закрепиться так, чтобы эту стену что-то удерживало при сходе склона. Все это должно обосновываться расчетами", - говорит эксперт.

Но чаще к экспертам обращаются с жалобами на уже построенные хаотично дома. И только единицы обращаются к специалистам при проектировке.

Сход оползня в Алматы

8 февраля ночью в Медеуском районе Алматы сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. Под завалами остались четыре человека. Позже спасатели нашли их тела. В ЧП погибли муж и жена 1984 и 1980 годов рождения, а также двое юношей 2007 года рождения.

Жители района, где сошел оползень, высказались о страхе за свои дома. Еще один сосед уверял, что предупреждал о возможных последствиях.

Позже о причинах происшествия сообщили специалисты ГУ "Казселезащита": в результате прорыва водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы, произошло переувлажнение грунта, с последующим сходом оплывины на жилые частные дома.

А в ДЧС Алматы сообщили, что на месте схода оползня в Алматы специалисты обследовали склон. Комиссия пришла к выводу, что опасности повторного схода оплывины в этом месте нет.

Аким Алматы Ерболат Досаев, в свою очередь, высказался о запрете строительства на горных склонах. Он отметил, что трагедия в "Тау-Самал" показала необходимость усиления контроля строительства в предгорной местности.

Позже глава МЧС Чингис Аринов сообщил о предварительной причине, из-за которой в Алматы сошел оползень, разрушивший два жилых дома.

А недавно замруководителя ГУ "Казселезащита" Мурат Касенов рассказал о причинах, по которым происходят оползни.