Пользу для здоровья казахстанцев от смены часового пояса объяснили в Минздраве

В Министерстве здравоохранения подробно рассказали, как переход на единый часовой пояс в Казахстане с 1 марта может повлиять на здоровье жителей республики, передает NUR.KZ.

По всей территории Казахстана с 1 марта заработает единый часовой пояс. В связи с этим в Минздраве напомнили, что биологически правильный часовой пояс имеет большое значение для здоровья человека.

Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Так, в МЗ отмечают, что организм человека в течение суток подвержен воздействию гормонов и фактически все процессы бодрствования, сна, активности, стресса, восстановления и в целом работы организма напрямую зависят от времени выработки и уровня гормонов.

Суточный цикл выработки гормонов регулируется циркадными ритмами организма – они запускаются и синхронизированы с природным, солнечным временем. Этот процесс не подвластен каким-либо другим внешним факторам.

Минздрав подчеркивает, что своевременное восстановление организма под воздействием гормонов, качество сна, этапы пробуждения и бодрствования, активности умственной деятельности – все эти процессы очень четко регулируются уровнем тех или иных гормонов и имеют строгий режим и цикличность.

Поэтому суточные ритмы физиологических функций – самые устойчивые.

Роль биологических часов в организме человека играет важную роль и управляется гипоталамусом – частью головного мозга. Гипоталамус от зрительных нервов получает прямую информацию о смене света и тьмы, и отвечает за выделение главного регулятора циркадного ритма – гормона мелатонина.

Специалисты подчеркивают, что мелатонин, гормон сна, является как бы пусковой пружиной наших внутренних биологических часов. Он активизирует или подавляет выделение других гормонов (гормона роста, пролактина, кортизола).

Гормон роста определяет процессы роста тела в детстве и подростковом периоде. Во взрослом возрасте он приобретает значение в обмене минеральных веществ, жировом, углеводном, белковом обмене и регулирует выделение гормонов щитовидной железы, функции сердца, почек, психологическое состояние.

Утром, после уменьшения концентрации мелатонина, становится больше кортизола, который подготавливает тело и ум к активности наступающего дня (повышает тонус сосудов, а это ведет к росту давления, учащает работу сердца, стимулирует обмен веществ и тому подобное).

Нарушение режима в достаточно короткий период зачастую приводит к снижению иммунитета, повышенной утомляемости, снижению умственной деятельности и памяти и многих другим последствиям. Длительное пребывание в неестественном часовом поясе приводит к адаптации организма, но имеет серьезные последствия для здоровья.

Поэтому практическое использование времени, близкого к своему часовому времени, разумно и необходимо в первую очередь для здоровья подрастающего поколения, отметили в МЗ РК.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом. Тогда же сообщили о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

В октябре среди казахстанцев распространилась информация, что в нескольких регионах Казахстана запланирован перевод времени на час вперед. В Министерстве экологии и природных ресурсов тогда заявили, что точное решение еще не принято.

Перевести весь Казахстан на единый часовой пояс UTC+5 предлагал и депутат мажилиса. Идею поддержали ученые.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым мегаполисам и ряду областей в ночь с 29 февраля на 1 марта в 00:00 следует перевести местное время на 1 час назад.

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Однако не все казахстанцы согласны с принятым решением. Так, жители ВКО заявляют, что таким образом они теряют целый световой час. Кроме того, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал, как на новое время переведут расписание самолетов и поездов в Казахстане.

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