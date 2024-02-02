Жители какого города Казахстана живут дольше остальных

Продолжительность жизни в Астане оказалась самой высокой в Казахстане по показателям за прошлый 2023 год, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Как рассказали в пресс-службе столичного акимата в Telegram, показатель продолжительности жизни в 2023 году в Астане оказался самым высоким по Казахстану – 77,3 лет.

Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Алия Рустемова на итоговой коллегии с участием замглавы Минздрава Тимура Султангазиева и замакима Астаны Евгения Глотова.

Отмечается, что благодаря принимаемым мерам в столице улучшились основные медико-демографические показатели – отмечается снижение общей смертности на 4,5%.

При этом Рустемова обратила внимание на ряд проблемных вопросов – существующая на сегодня инфраструктура здравоохранения в Астане не удовлетворяет потребности растущего населения. Для улучшения ситуации на ближайшие годы запланировано строительство 14 объектов здравоохранения.

По ее словам, наряду с достигнутыми достижениями существуют и задачи, требующие немедленного решения.

Ограничение въезда в Астану

В конце июня прошлого года аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

Позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Однако конкретные предложения пока не озвучены.

В конце лета экс-глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. По ее словам, имеющаяся инфраструктура не позволяет создать людям благоприятные условия для проживания.

Также столичный маслихат разработал проект правил регулирования миграции в столице.

В начале декабря аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал о "маятниковой миграции" в Астану из ближайших сел – ежедневно в столицу ездят по 200 тыс. человек.

В конце 2023 года аким столицы еще раз ответил на вопрос о том, могут ли иногородним жителям запретить въезд в столицу в связи с увеличением числа населения.

"Мы – унитарное государство, таких вопросов мы не можем задавать – закрыть въезд в столицу. Это столица для всех казахстанцев, и они имеют право сюда приехать. Другой вопрос – готовность инфраструктуры нашей столицы к подобной миграции", – говорил он.

Ранее депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин предложил установить блокпосты на въезде и выезде из Астаны. По его словам, такие меры позволят пресечь ввоз наркотиков и въезд нелегальных мигрантов, а также решат другие вопросы. На его предложение отреагировали в Минтруда.