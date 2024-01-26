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Блокпосты на въезде в Астану: на резонансное предложение депутата отреагировали в Минтруда

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Пожилые женщины переходят дорогу
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Комитета по миграции Минтруда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев в СЦК прокомментировал предложение депутата маслихата ставить блокпосты на въезде в Астану, передает корреспондент NUR.KZ.

Аскарбек Ертаев сообщил, что акиматы на местах устанавливают квоты по привлечению мигрантов, исходя из текущей ситуации на рынке труда. В том числе с учетом числа безработных, выпускников.

"В Астану прибывают мигранты в пределах квоты. Ее устанавливает акимат. Нет проблем, что идет какой-то неконтролируемый миграционный поток. Все заезжающие трудовые мигранты в Астану, они регулируются по квоте.

Вчера, видимо, не обсуждалось, что есть квота определенная, более того, она снижается за последние пять лет, мы снижаем число мигрантов в Астану. Это делается для защиты внутреннего рынка.

И дополнительно вводить какие-то ограничения в Астану, такой необходимости не вижу. Для жителей Казахстана тем более – они могут прибывать в столицу и работать здесь", – указал спикер.

Мигранты, по его словам, прибывают в Астану для работы в строительстве.

"Любой желающий может посмотреть в электронной бирже труда, выбрать вакансию. Если он подходит под требования работодателя, может прибыть и работать. Никаких ограничений для наших граждан не имеется", – указал он.

Напомним, вчера депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин предложил установить блокпосты на въезде и выезде из Астаны.

"Нужно скорее ставить вопрос блокпостов. Театр начинается с вешалки. Правильно? Кто попало заезжает. Вот в Южный Казахстан приезжают граждане Узбекистана, Кыргызстана, пересекают границу. Неправильно (что-либо в документах – прим. ред.) – развернули целый автобус и, пожалуйста, уезжайте. Все стремятся сюда в столицу. Ставьте блокпосты – все", – заявил депутат.

Ограничение въезда в Астану

В конце июня прошлого года аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

Позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Однако конкретные предложения пока не озвучены.

В конце лета экс-глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. По ее словам, имеющаяся инфраструктура не позволяет создать людям благоприятные условия для проживания.

Также столичный маслихат разработал проект правил регулирования миграции в столице.

В начале декабря аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал о "маятниковой миграции" в Астану из ближайших сел – ежедневно в столицу ездят по 200 тыс. человек.

В конце 2023 года аким столицы еще раз ответил на вопрос о том, могут ли иногородним жителям запретить въезд в столицу в связи с увеличением числа населения.

"Мы – унитарное государство, таких вопросов мы не можем задавать – закрыть въезд в столицу. Это столица для всех казахстанцев, и они имеют право сюда приехать. Другой вопрос – готовность инфраструктуры нашей столицы к подобной миграции", – говорил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057708-stavte-blokposty-na-vezde-v-astanu-v-mintruda-prokommentirovali-rezonansnoe-predlozhenie-deputata/

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