В Астану каждый день приезжают по 200 тысяч человек, заявил Ахметжанов

На брифинге в СЦК аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал о "маятниковой миграции" в Астану из ближайших сел – ежедневно в столицу ездят по 200 тыс. человек, передает корреспондент NUR.KZ.

"Касательно развития столичной агломерации, есть много проблемных вопросов, с которыми мы столкнулись – например, маятниковая миграция. Ежедневно границу столицы из близлежащих сел области пересекают более 200 тысяч человек и 30 тысяч автомобилей.

По официальным данным, в зоне агломерации прописано 180 тысяч человек, фактически проживает 300 тысяч. Это влечет определенные трудности в бюджетном планировании и обеспечении соцобъектами пристоличных населенных пунктов", – заявил Ахметжанов.

По словам акима Акмолинской области, такая же ситуация наблюдается и в Косшы, который находится возле Астаны. По официальным данным, там проживет 52 тысячи человек, фактически – более 100 тысяч.

К примеру, по словам акима, это влечет нехватку машин скорой помощи – поскольку при расчете основываются на официальные данные населения, "скорых" в Косшы в два раза меньше, чем нужно всем проживающим.

"Для решения указанных проблем перед нами стоит задача минимизации дисбаланса между центром агломерации и прилегающих населенных пунктов. Разработан проект нового Комплексного плана, где предусмотрено 303 мероприятия, в том числе за счет частных инвестиций. Между мной и акимом Астаны достигнута договоренность о создании особых условий для предпринимателей, привлекаемых акиматом Астаны.

К примеру, для инвесторов Астаны будут предлагаться земельные участки вокруг агломерации, то есть на территории Акмолинской области. Таким образом, потенциал региона в сфере сельского хозяйства и производства продовольствия будет широко использован, то есть будут создаваться новые рабочие места", – добавил Ахметжанов.

Напомним, в сентябре текущего года экс-глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов был назначен акимом Акмолинской области.

Ограничение въезда в Астану

По информации Бюро нацстатистики, численность населения города Астаны на 1 сентября 2023 года составила 1 402 002 человека.

В конце июня аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В августе начальник УМС ДП города Астаны Ербол Махметов рассказал, могут ли иностранцам запретить въезд в столицу на фоне дефицита воды. Но позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Однако конкретные предложения пока не озвучены.

В конце лета экс-глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. Также она сообщила, кому могут ограничить въезд в столицу.

Кроме того, Тамара Дуйсенова рассказала, какие нормы в части миграции хотят усилить в столице.

Недавно столичный маслихат разработал проект правил регулирования миграции в столице.

В конце октября Бюро нацстатистики сообщило, что в ряде регионов Казахстана наблюдается увеличение численности городского населения. Например, в Астане количество горожан за 12 лет возросло в 2 раза.

А в конце ноября проект генплана Астаны до 2035 года стал доступен для публичного обсуждения на портале "Открытых НПА". Согласно документу, население столицы может достигнуть почти 2,3 млн человек.