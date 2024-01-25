"Ставьте блокпосты": депутат высказался о приезжающих в Астану

Депутат столичного маслихата Азамат Айтхожин сегодня предложил установить блокпосты на въезде и выезде из Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Айтхожин заявил, что пора ставить блокпосты на заезд и выезд в Астану.

"Мы неоднократно это говорим. И в докладе звучало, что 200-250 тысяч ежедневно идет миграция (статистика 2023 года – прим. ред.). Мы неоднократно поднимали вопрос, что зараженное мясо завозится в город – это раз. Сегодня в столицу привозятся наркотики – два. Также из южных регионов приезжают лица, мы не знаем их прошлое и так далее.

Сегодня никто не поднял вопрос о том, что нам уже пора ставить блокпосты на заезд и выезд в наш город. Сегодня в 4-5 направлениях у нас есть блокпосты. Почему мы этот вопрос не поднимаем?" – высказался депутат.

Он отметил, что очень многие стремятся в столицу.

"Нужно скорее ставить вопрос блокпостов. Театр начинается с вешалки. Правильно? Кто попало заезжает. Вот в Южный Казахстан приезжают граждане Узбекистана, Кыргызстана, пересекают границу. Неправильно (что-либо в документах – прим. ред.) – развернули целый автобус и пожалуйста, уезжайте. Все стремятся сюда в столицу. Ставьте блокпосты – все", – заявил депутат.

Азамат Айтхожин подчеркнул, что такие меры позволят пресечь ввоз наркотиков и въезд нелегальных мигрантов, а также решат другие вопросы.

На это заместитель начальника столичного департамента полиции Даурен Казбеков заявил, что вопрос установки блокпостов находится на рассмотрении.

"Начальник департамента полиции этот вопрос поднял перед министром внутренних дел. В принципе, министр, думаю, одобрит по этому поводу", – отметил он.

Ограничение въезда в Астану

Напомним, в конце июня прошлого года аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

Позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Однако конкретные предложения пока не озвучены.

В конце лета экс-глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. По ее словам, имеющаяся инфраструктура не позволяет создать людям благоприятные условия для проживания.

Также столичный маслихат разработал проект правил регулирования миграции в столице.

В начале декабря аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал о "маятниковой миграции" в Астану из ближайших сел – ежедневно в столицу ездят по 200 тыс. человек.

В конце 2023 года аким столицы еще раз ответил на вопрос о том, могут ли иногородним жителям запретить въезд в столицу в связи с увеличением числа населения.

"Мы – унитарное государство, таких вопросов мы не можем задавать – закрыть въезд в столицу. Это столица для всех казахстанцев, и они имеют право сюда приехать. Другой вопрос – готовность инфраструктуры нашей столицы к подобной миграции", – говорил он.