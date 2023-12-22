Могут ли иногородним жителям запретить въезд в Астану, ответил Касымбек

Аким Астаны во время брифинга на площадке СЦК ответил на вопрос о том, могут ли иногородним жителям запретить въезд в столицу в связи с увеличением числа населения, передает корреспондент NUR.KZ.

С начала лета в правительстве обсуждается вопрос об ограничении миграции в столицу, поскольку имеющаяся инфраструктура не позволяет создать людям благоприятные условия для проживания. В октябре столичный маслихат разработал проект правил регулирования миграции в Астану.

В связи с этим журналисты спросили у акима столицы, могут ли жителям из других городов Казахстана запретить въезд в Астану.

"Мы – унитарное государство, таких вопросов мы не можем задавать – закрыть въезд в столицу. Это столица для всех казахстанцев, и они имеют право сюда приехать. Другой вопрос – готовность инфраструктуры нашей столицы к подобной миграции.

Действительно, есть определенное отставание от темпов миграции коммунально-инженерной инфраструктуры и социальной инфраструктуры. Поэтому принимаются сейчас меры: строительство большого количества школ, медицинских объектов, детских дошкольных образовательных объектов, а также вопросов строительства и эксплуатации объектов жизнеобеспечения – тепло, вода, электричество и так далее", – сообщил аким.

По его словам, сейчас акимат пытается форсированно решить эти вопросы.

"Конечно же, если в других регионах будет создаваться большое количество постоянных рабочих мест с высокой зарплатой, определенные изменения в миграции произойдут. Но если 60-70 тысяч человек появляются, новых жителей города, ежегодно, из них 35 тысяч – это естественный прирост.

Если 6-7 лет назад рождалось 25 тысяч детей у нас в городе, в этом году – более 33 тысяч детей. У нас один из самых молодых городов в стране, средний возраст – порядка 30 лет", – заключил Касымбек.

Ограничение въезда в Астану

По информации Бюро нацстатистики, численность населения города Астаны на 1 сентября 2023 года составила 1 402 002 человека.

В конце июня аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города. Он подчеркивал, что город должен быть готов к приему новых жителей.

В августе начальник УМС ДП города Астаны Ербол Махметов рассказал, могут ли иностранцам запретить въезд в столицу на фоне дефицита воды. Но позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Однако конкретные предложения пока не озвучены.

В конце лета экс-глава Минтруда Тамара Дуйсенова рассказала, почему возник вопрос об ограничении миграции в Астану. Также она сообщила, кому могут ограничить въезд в столицу.

Кроме того, Тамара Дуйсенова рассказала, какие нормы в части миграции хотят усилить в столице.

Также столичный маслихат разработал проект правил регулирования миграции в столице.

В начале месяца аким Акмолинской области Марат Ахметжанов рассказал о "маятниковой миграции" в Астану из ближайших сел – ежедневно в столицу ездят по 200 тыс. человек