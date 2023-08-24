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Поток казахстанцев, переезжающих в Астану, планируют ограничить

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Машины едут по дороге в городе
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК глава комитета по миграции сообщил, что меры по контролю миграционного потока в Астану будут приняты, но пока обсуждаются, передает корреспондент NUR.KZ.

У главы Комитета по миграции Аскарбека Ертаева спросили, как ведомство планирует ограничить поток людей в столицу.

"В части именно миграционного потока в столицу – эта работа еще проводится, выработаны определенные поправки, но они еще обсуждаются, поэтому сейчас я не стал бы их озвучивать, потому что идет еще обсуждение, где-то еще необходимо выработать согласованные позиции и так далее.

Эти все меры будут рассматриваться в рамках законодательных актов, то есть меры будут внесены в законопроект – работа продолжается, и, возможно, в середине сентября первые подходы уже будут озвучены", – ответил председатель комитета.

Ертаев добавил, что эти меры будут приняты в рамках поручения президента – ранее Касым-Жомарт Токаев поручил взять под контроль миграцию в столицу, поскольку каждый год в Астану прибывает 50-60 тысяч человек.

Напомним, в конце июня аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города.

А на прошлой неделе начальник УМС ДП города Астаны Ербол Махметов рассказал, могут ли иностранцам запретить въезд в столицу на фоне дефицита воды.

Между тем, по данным Бюро нацстатистики, численность населения Астаны на 1 июля 2023 года составила 1 383 291 человек. Сальдо миграции положительное и составило 16622 человека (в январе-июне 2022 года – 15670 человек), в том числе во внешней миграции 578 (-83 человека), во внутренней 16044 человека (15753 человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033800-potok-kazahstantsev-pereezzhayuschih-v-astanu-planiruyut-ogranichit/

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