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Проверяет ли ДЧС сейсмоустойчивость зданий в Алматы

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Строительные краны на фоне гор
Стройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Департаменте Алматы по чрезвычайным ситуациям рассказали, проводят ли их сотрудники проверки зданий на сейсмоустойчивость, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно статье 34-4 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года №242-II "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений осуществляется экспертами (экспертными организациями), имеющими соответствующий аттестат на право осуществления экспертных работ. Данный вид услуг находится в конкурентной среде", - сообщили в ДЧС.

Там добавили, что перед началом строительства проекты проходят обязательную экспертизу на соответствие требованиям строительных норм по сейсмоустойчивости.

"Важно отметить, что исследования на сейсмичность предусмотрены в рамках разработки рабочего проекта и прохождения экспертизы на соответствие действующим НПА. Таким образом, проверка зданий на сейсмоустойчивость не в компетенции ДЧС", - заявили в ведомстве.

Землетрясение в Алматы

Напомним, первые сильные подземные толчки алматинцы ощутили после полуночи 23 января: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

Также ранее президент Токаев заявил о необходимости усилить сейсмоустойчивость зданий в Алматы.

Минувшей ночью алматинцы вновь почувствовали толчки - в общей сложности за ночь произошло пять землетрясений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057670-proveryaet-li-dchs-seysmoustoychivost-zdaniy-v-almaty/

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